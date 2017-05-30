Собрание акционеров АО «Кселл» утвердило дивиденды за 2016 год

Акционерное общество «Кселл» уведомило Казахстанскую фондовую биржу (KASE) об итогах годового общего собрания акционеров компании.

Как сообщает Profit.kz со ссылкой на первоисточник, годовое общее собрание акционеров одобрило предложение совета директоров АО «Кселл» утвердить и распределить 70% от чистого дохода за 2016 год в качестве годового дивиденда в размере 11,678 млрд тенге. Размер дивиденда на одну простую акцию составит 58,39 тенге до вычета налогов (одна простая акция соответствует одной ГДР).

Напомним, что по итогам 2015-го годовое общее собрание акционеров АО «Кселл» одобрило предложение совета директоров распределить 50% от чистого дохода. Размер дивиденда на одну простую акцию составил 116,58 тенге до вычета налогов. В 2014 году годовое общее собрание акционеров также поддержало предложение совета директоров компании объявить о выплате 70% за 2014 год в качестве годового дивиденда и 30% от чистого дохода за 2014 год в качестве дополнительного специального дивиденда. Таким образом, общая сумма дивиденда на одну простую акцию составила 291,3 тенге до вычета налогов.