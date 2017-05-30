Около миллиарда интернет-атак на госорганы отразили в Казахстане

В рамках концепции предусмотрено создание координационного оперативного центра информационной безопасности.

В 2016 году было зафиксировано и отражено около миллиарда интернет-атак на государственные органы. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов на брифинге СЦК, посвященном вопросам создания «Киберщита Казахстана», передает Tengrinews.kz.

Как отметил вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Дмитрий Голобурда, внесение концепции «Киберщита Казахстана» планируется на конец июня 2017 года. В рамках концепции предусмотрено создание координационного оперативного центра информационной безопасности.

«Его задача — обеспечить поступление и обработку информации об инцидентах в государственном, частном и корпоративном секторах, чтобы в максимально короткое время охватить и купировать распространение вредоносного программного обеспечения или технологических сбоев по причине уязвимости в программном обеспечении. Мы полагаем, что задача более высокого порядка — чтобы этот национальный координационный центр получал уведомление от всех субъектов информатизации в случае инцидентов», — пояснил Голобурда.