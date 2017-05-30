SAP представил «Цифровое настоящее» на инновационном форуме в Астане

На форуме озвучена цифровая стратегия SAP, а также анонсирован вывод на рынок платформы SAP Leonardo.

24 мая в Астане прошло ежегодное деловое мероприятие SAP в Казахстане, SAP Форум Астана, посвященное развитию цифровых технологий в Казахстане. Форум собрал более 1000 участников: заказчиков и партнеров компании, представителей бизнеса и государственного сектора, вузов и ИТ индустрии страны.

На открытии форума, в ходе выступлений генерального директора SAP СНГ Павла Гонтарева и старшего вице-президента по облачным решениям EMEA/MEE Йенца Амаля была представлена цифровая стратегия SAP, а также анонсирован вывод на рынок платформы SAP Leonardo, построенной с использованием технологий Интернета вещей (IoT), алгоритмов машинного обучения, работы с большими объемами данных и предиктивного анализа. В своем приветственном слове Максим Ламсков, управляющий директор SAP в Казахстане, рассказал о наиболее важных направлениях деятельности компании на рынке Казахстана для создания совместных инноваций, основанных на цифровых технологиях. В ходе выступления Максим Ламсков объявил о запланированном открытии цифровых лабораторий SAP Next-Gen Lab совместно с Назарбаев университетом и Международным Университетом Информационных Технологий, а также анонсировал открытую платформу для разработки бизнес-приложений SAP Cloud Platform, доступ к которой могут получить сторонние разработчики программного обеспечения.

«Сегодня мы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству национальные ИТ компании. Разработка бизнес-приложений на платформе SAP Cloud Platform открывает доступ казахстанским компаниям на глобальные рынки, создавая пласт невероятных возможностей для развития национальной ИТ индустрии» — заявил Максим Ламсков.

В пленарной дискуссии форума приняли участие представители казахстанских организаций: Галымжан Ахметов, управляющий директор по трансформации бизнеса и ИТ компании ERG, Асель Жиенбаева, председатель правления Национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде» и Бахыт Шарипов, проректор АО «Финансовая академия» при министерстве финансов РК. Эксперты поделились с гостями форума своим видением цифровой трансформации и ее влияния на развитие основополагающих отраслей экономики, а также государственного управления в Казахстане.

В ходе тематических сессий и круглых столов спикеры SAP, приглашенные эксперты и клиенты компании представили доклады и практические примеры по таким направлениям, как инновации в финансах, цифровая логистика, цифровое государство, цифровые технологии для промышленных индустрий, цифровое настоящее управления персоналом и др.

«Цель, к которой стремится компания SAP последние 4 года работы в Казахстане — стать стратегическим партнером для экономики и государства. Сегодня в стремительно меняющемся мире только долгосрочные и взаимовыгодные отношения позволяют развивать и максимально эффективно использовать цифровые инновации. Нашей ключевой задачей сегодня является расширить и объединить экосистему SAP в Казахстане и направить ее потенциал на реализацию совместных инноваций, которые обеспечат принципиально новые возможности не только для наших заказчиков, но и для национальной ИТ индустрии, а также высшего образования страны», — прокомментировал Максим Ламсков.

Выступление Бахыта Шарипова было посвящено важности сотрудничества вузов, которые готовят ИТ-специалистов, и компаний-разработчиков. Спикер отметил, что теоретическая база, получаемая студентами, должна быть подкреплена практической составляющей и умением работать в команде. На это нацелены новые образовательные подходы АО «Финансовая Академия», которые предполагают реализацию совместных проектов с ИТ-вендорами. В рамках конференции также было подписано соглашение между SAP и АО «Финансовая академия» о сотрудничестве в рамках образовательной программы Университетский альянс SAP, к которой уже присоединились 10 ведущих вузов страны.

Одними из знаковых событий форума стало подписание меморандума о сотрудничестве между компанией SAP и Назарбаев Университетом. Целью сотрудничества является создание совместных инноваций на базе цифровой лаборатории SAP Next-Gen Lab с использованием научного потенциала университета, технологий SAP и поддержки экспертов компании.

В ходе церемонии подписания меморандума управляющий директор SAP в Казахстане Максим Ламсков отметил: «Открытие цифровой лаборатории SAP Next-Gen Lab совместно с Назарбаев Университетом призвано вырастить специалистов нового цифрового поколения. Это, прежде всего, специалисты в различных областях экономики и управления, которые будут способны создавать новые возможности и новые бизнес-модели с использованием цифровых технологий. Эта образовательная технология позволяет не только научить студентов практической работе с цифровыми технологиями, но и вовлечь вузы в создание реальных бизнес-инноваций с целью решения конкретных задач наших заказчиков».

Традиционно в рамках форума прошла выставка инновационных решений SAP. 9 интерактивных практических примеров позволили гостям попробовать себя в роли экспертов по управлению цепочками поставок, пройти цифровое собеседование, погрузиться в мир Интернета вещей, узнать, как работает социальная сеть машин, и как дроны могут упростить и сделать более эффективной работу животноводов.