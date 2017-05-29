Команду «Алма-ТВ» усилили менеджерами мирового уровня

Это очередной шаг реализации стратегии компании, направленной на выход «АлмаТел Казахстан» на новый международный уровень.

В совет директоров АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (с торговой маркой) вошли менеджеры мирового уровня. В числе других членом совета директоров избран Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС. Это очередной шаг реализации стратегии компании, направленной на выход «АлмаТел Казахстан» на новый международный уровень как по набору и качеству предлагаемых услуг, так и по используемым технологиям и информационным продуктам.

В прошлом году генеральным директором «АлмаТел Казахстан» стал Эрик Франке, за спиной которого большой опыт руководства транснациональными телекоммуникационными компаниями, среди которых Erіcsson, GTS, UMC, МТС, «Воля» и другие. Весной 2017 года «АлмаТел Казахстан» под брендом Alma TV запустил услугу предоставления доступа к спутниковому телевещанию.

«Любая технологическая или информационная компания, которая не стремится выйти на международный уровень, рано или поздно уступит место тем, кто мыслит и действует глобально. Космические технологии доставки сигнала в сочетании с глобальным информационным наполнением – это не только еще один шаг вперед успешного бизнеса «АлмаТел» в Казахстане, но и занятие своей ниши в мировом пространстве информации и смыслов. Таким образом, с избранием нового состава совета директоров, состоялся союз высоких технологий «АлмаТел» и глобальных коммуникаций, важной частью которых, безусловно, является ТАСС», – так прокомментировал избрание Михаила Гусмана в состав совета директоров генеральный директор «АлмаТел Казахстан» Эрик Франке.