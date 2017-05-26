Прямой эфир: PROFIT Finance Day 2017
Прямая видеотрансляция с конференции по использованию ИТ в финансовом секторе — PROFIT Finance Day 2017 в Алматы.
26 мая 2017 08:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Железо, Софт, Безопасность
В Алматы начала работу третья ежегодная конференция PROFIT Finance Day. В программе мероприятия — наиболее сильные отраслевые тренды: финтех, информационная безопасность, инновации в части внутренней разработки, новейшие аппаратные и программные решения. Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции.
Основная сессия (начало — в 9:30):
Воркшоп «Кибербезопасность в эпоху цифровизации» (начало — в 16:30):