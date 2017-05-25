В павильонах ЭКСПО-2017 внедряются технологии «Умного здания»

Организаторы считают, что объекты выставочного комплекса станут наглядным примером использования возобновляемых источников энергии и технологий энергосбережения.

На территории ЭКСПО-2017 реализуется объекты по технологиям «умного города». Об этом рассказал управляющий директор национальной компании — директор департамента новых технологий и IT Владимир Соболев, передает Strategy2050.kz.

По его словам, на всей территории международной специализированной выставки будут внедрены специальные проекты, которые позволят сократить энергозатраты.

«Одним из проектов, используемых на территории выставки, будет система „Умные Энергосети — Smart Grid“. Данная система объединяет 50 подстанций в единую сеть с единым центром управления, что позволит сократить время устранения аварий, автоматически перераспределять нагрузку, снизить потери на сетях при транспортировке электроэнергии до 30%. Проектом „Умное освещение“, на территории выставки будет охвачено 1200 осветительных столбов со светодиодными фонарями. Дополнительная экономия будет достигаться за счет снижения потребления электроэнергии в ночной период, благодаря понижению яркости свечения до 10-20%. При этом, если на дороге появится автомобиль, освещение восстановится в полном объеме», — рассказал В. Соболев.

Также он отметил, что в павильонах и офисе ЭКСПО-2017 внедряются технологии «Умного здания». В зависимости от количества посетителей, находящихся одновременно в помещении, система вентиляции будет автоматически регулировать подачу воздуха.

Кроме того, впервые в Казахстане операторы сотовой связи при содействии комитета по связи и информатизации РК наладили совместное использование оборудования, что позволило сократить объем устанавливаемого оборудования и прокладываемых коммуникаций в 4 раза, сократить время на развертывание сети, снизить затраты на энергопотребление и эксплуатацию.

После завершения выставки некоторые специальные проекты будут преданы на баланс города. Организаторы уверены, что объекты выставочного комплекса станут наглядным примером использования возобновляемых источников энергии, технологий энергосбережения и послужат толчком для развития данных направлений в стране.