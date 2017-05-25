Кыргызстан подключился к мировой образовательной сети Geant

Она объединяет более 3500 образовательных учреждений и более 30 млн исследователей из 34 европейских стран.

О присоединении Кыргызстана к мировой образовательной сеть Geant сообщил региональный координатор проекта Европейской комиссии CAREN Аскар Кутанов на международной научно-практической конференции «Информационные технологии — новый путь экономического развития: проблемы и решения», которая проходит в Бишкеке. Он отметил, что впервые в 2017 году реализовано 1 Гб соединение с европейской сетью, которая объединяет более 3500 образовательных учреждений и более 30 млн исследователей из 34 европейских стран, передает Digital Report.

Кутанов считает, что подключение к Geant будет полезно для образования и науки республики. «Присоединение к этой сети дало нам доступ не только к европейской части Geant, но и к академической сети Америки. Можно также выйти и на Латинскую Америку, и на Африку. Таким образом, у наших стран появилась возможность сотрудничества с этими странами», — говорит он.