В Алматинской области запускают туристическую навигацию по QR-кодам

Всего в систему попадут 900 объектов туризма.

Природные туристические объекты Алматинской области будут обозначены указателями с QR-кодами. До 1 июня этого года областной акимат совместно с алматинским областным филиалом «КазАвтоЖол» и государственными национальными природными парками определит точки размещения указателей. Всего в систему попадут 900 объектов туризма, передает «Капитал».

Как пояснил Аркау Шантаев, и.о. руководителя управления туризма Алматинской области, по Казахстану есть указатели с QR-кодами, они указывают на месторасположение памятников, музеев, но указателей с такой системой навигации, которые ведут именно к природным объектам туризма, нет: «В этом плане продвигается Акмолинская область, Восточный Казахстан, но там тоже пока еще ничего не установлено. Мы первые пробили деньги из областного бюджета — 37 млн тенге».

В QR-кодах будет заложена информация об объектах и GPS-карта. Указатели с QR-кодом будут обозначать и места размещения туристов с информацией о количестве и стоимости номеров, наличии развлечений. Сами QR-коды методически уже разработаны, сейчас как раз определяются точки их размещения, а установка начнется с июня.