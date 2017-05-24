В Астане появятся общественные точки доступа WiFi

Один из таких объектов — фрагмент юрты, в которой используется энергия солнца и ветра.

В Астане планируется установить 18 точек с передачей WiFi. Эти объекты будут работать с использованием возобновляемых источников энергии, сообщает на пресс-служба столичного акимата. Один из таких объектов — фрагмент юрты, в которой используется энергия солнца и ветра.

«Здесь можно отдохнуть и одновременно подзарядить гаджеты, мобильные устройства. Эта установка —пилотный проект. Ее можно использовать всесезонно: не только в летние дни, но и зимой. Если жителям столицы понравится, мы будем размещать аналогичные установки и в других районах города, — сообщил представитель управления энергетики Астаны Рустам Кадыров. — В данной точке есть видеокамера, изображение с которой передается на пульт диспетчера. Мы надеемся, что люди будут обращаться с установкой бережно, так как она сделана для максимального удобства жителей и гостей столицы».