В течение 3 лет в села придет высокоскоростной интернет

Проект охватит порядка 1900 населенных пунктов с населением около 4 млн жителей.

Министерство информации и коммуникаций РК запускает проект по обеспечению сел Казахстана высокоскоростным интернетом. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Правительства РК сообщил руководитель ведомства Даурен Абаев, передает Primeminister.kz.

«Между городом и селом имеется цифровой разрыв. Город из-за скоростного интернета получает качественные государственные услуги, сельские населенные пункты в этом отстают», — отметил министр.

В рамках трехлетнего проекта планируется обеспечить порядка 1900 населенных пунктов с населением около 4 млн жителей качественным, высокоскоростным интернетом. Сельские жители смогут получать все услуги «Электронного правительства», а доставка готовых документов будет обеспечена через «Казпочту».