Казахстанским ИТ-компаниям предлагают сотрудничество в проекте по предоставлению сервисов для МСБ

Основная идея проекта — объединение на одной платформе ИКТ-сервисов, необходимых на различных этапах жизненного цикла МСБ.

Во всем мире информационные технологии развиваются с учетом удобства и преимуществ, которые они дают пользователям. Казахстан также следует за этим трендом — одним из таких полезных новшеств должен стать проект, который реализует Национальная палата предпринимателей «Атамекен» совместно с АО «Казахтелеком». Речь идет о запуске «Открытой цифровой платформы для бизнеса». Основная идея проекта — объединение на одной платформе ИКТ-сервисов, необходимых на различных этапах жизненного цикла МСБ.

Внедрение цифровой платформы рассчитано на удовлетворение потребностей казахстанского бизнеса — она предоставит компаниям инструменты ИКТ в виде сервисов, что позволит повысить конкурентоспособность и производительность отечественного малого и среднего бизнеса. Проект реализуется в рамках перехода к цифровой экономике, ориентируясь на самые успешные зарубежные аналоги. Так, ряд стран уже внедряют цифровые платформы, направленные на поддержку и развитие МСБ. Наиболее известные из них — Alibaba (Китай), Amazon (США) и MyBusiness (Сингапур). Казахстанский проект должен стать основой для цифровой экосистемы малого и среднего бизнеса, вобрав в себя лучшие мировые практики.

Для развития малого и среднего бизнеса, повышения спроса на продукцию и увеличения продаж крайне важно внедрение новых технологий. В то же время, представители МСБ не всегда могут позволить себе те высокие затраты, которых требует цифровизация. Приобретение, внедрение и поддержка ИКТ-решений связаны с высокими капитальными затратами, тем более, если речь идет о сложных и дорогих многофункциональных решениях. «Открытая цифровая платформа для бизнеса» призвана решить эти проблемы и предоставить бизнесменам возможности для роста и развития.

Любая казахстанская компания сможет выбрать для себя и использовать необходимые решения (системы бизнес-планирования, автоматизации учета, управления себестоимостью, кредитования, страхования, CRM и т.д.), не тратя время на их разработку и внедрение. К каталогу сервисов будет обеспечен удобный доступ через мобильные устройства. Кроме того, цифровая платформа будет содержать различные данные, маркетинговые анализы, раздел Success stories, сервисы онлайн обучения, тренинги и вебинары.

Цифровая платформа даст целый ряд преимуществ, в отличие от традиционного подхода создания и управления бизнесом. Компании смогут быстро и эффективно разворачивать бизнес-процессы в цифровой среде. Интеграция платформы с государственными, фискальными и банковскими структурами позволит ускорить запуск бизнеса с нуля. У компаний-участников будет возможность продвижения товаров и услуг через платформу и социальные сети, получать государственную поддержку в цифровом формате, осуществлять подбор квалифицированных кадров, а также повышать их квалификацию. Сервисы платформы будут предоставляться по принципу подписки и ежемесячной оплаты (SaaS-модель). Это позволит бизнесу сосредоточиться на собственном развитии, не отвлекаясь на сопутствующие задачи. Кроме того, открытость платформы позволит отечественным ИТ-компаниям дополнять набор сервисов, представленных на платформе.

Организаторы проекта предлагают сотрудничество заинтересованным казахстанским ИТ-компаниям — НПП Атамекен и Казахтелеком объявили о начале этапа поиска и сбора информации о тех ИКТ-сервисах, которые могут быть интересны субъектам малого и среднего бизнеса. Заявки о существующих сервисах принимаются до 23 июня включительно на электронный адрес Kaiyr.Shayakhmetov@telecom.kz. В заявке необходимо описать предлагаемые сервисы, исходя из требований.

Концепцию открытой цифровой платформы для бизнеса можно скачать по следующей ссылке goo.gl/g9jsei

Список требований к описанию сервисов размещен по следующей ссылке goo.gl/PwDIHM