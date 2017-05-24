Запись в школы Шымкента будет вестись только через интернет

На сайте городского отдела образования можно выбрать школу и учителя, посмотреть рейтинг учебных заведений и учителей.

Городской отдел образования Шымкента принял решение вести запись детей в первые классы школ только в режиме онлайн. Чиновники надеются, что таким образом будет достигнуто равномерное наполнение образовательных учреждений, передает Digital Report.

На сайте городского отдела образования можно не только выбрать школу и учителя начальных классов, но и посмотреть рейтинг учебных заведений и учителей. Кроме того, учителя будут консультировать родителей по вопросам, как правильно отправить документы в электронном виде. Глава городского отдела образования Шымкента Жанат Тажиева, комментируя новшество, подчеркивает: «Мы учли, что не во всех семьях есть компьютеры и интернет. Поэтому родители могут прийти в школу рядом со своим домом. Там мамам и папам первоклассников помогут сдать документы в электронном виде. По всем интересующим вопросам родители должны обратиться к руководству школы».

Напомним — 6 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования. В мероприятии примут участие руководители и ИТ-директора образовательных учреждений.