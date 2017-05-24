«Лаборатория Касперского» и Союз банков Кыргызстана подписали меморандум о сотрудничестве

Основная цель - укрепление информационной безопасности в финансовом секторе республики.

«Лаборатория Касперского» продолжает развитие партнерства с банковским сектором Республики Кыргызстан. Компания подписала меморандум о сотрудничестве с Союзом банков Кыргызстана, основной целью которого является укрепление информационной безопасности в финансовом секторе республики.

Согласно результатам исследования «Лаборатории Касперского», средний годовой бюджет банков на кибербезопасность достигает 58 миллионов долларов: это в три раза больше, чем у нефинансовых организаций. В большинстве случаев подобные траты оправдываются: представители банков сообщают о значительно меньшем количестве компьютерных преступлений, чем компании такого же размера в других отраслях. Более того, 64% опрошенных заявили, что будут вкладывать в улучшение защиты независимо от окупаемости этих инвестиций.

Рост вложений в киберзащиту имеет веские основания: в последние несколько лет количество угроз для финансовой индустрии неуклонно растет, они становятся все более сложными и чреваты серьезными последствиями. Так, 70% банков сообщили о том, что за последний год они понесли денежные потери в результате кибермошенничества, а средний ущерб от одного инцидента достиг 926 тысяч долларов США. Самыми разорительными стали атаки на POS-терминалы: средний урон от них составил более 2 миллионов долларов.

Больше всего опасений вызывают риски, связанные с мобильным банкингом: 42% респондентов считают, что в ближайшие три года им будет пользоваться подавляющее число клиентов, в то время как уровень киберграмотности пользователей останется низким. Это грозит увеличением количества инцидентов, связанных с кражей денег через мобильные устройства.

Среди других актуальных угроз для пользователей банки выделили фишинг: с ним в 2016 году сталкивались клиенты 46% компаний. Еще одна сфера повышенного риска — банкоматы. Причем всего 19% банков обеспокоены угрозой атак на них, в то время как в 2016 году объем вредоносного ПО для банкоматов вырос на 20% по сравнению с 2015 годом.

«В последнее время мы с большим вниманием наблюдаем за участившимися киберинцидентами в банковском секторе Средней Азии. Мы с большим уважением относимся к опыту и экспертным знаниям „Лаборатории Касперского“ и готовы информировать членов нашего союза об актуальных тенденциях в области информационной безопасности», — прокомментировал Анвар Абдраев, президент ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана».

«Финансовый сектор неизменно представляет большой интерес для киберпреступников. К сожалению, в последнее время одних лишь технических защитных инструментов становится недостаточно для обеспечения должного уровня информационной безопасности. Причиной почти 80% всех инцидентов является человеческий фактор. Мы помогаем создавать и развивать культуру кибербезопасности с помощью тренингов по повышению осведомленности. Эти тренинги проводятся в тесном сотрудничестве со службой безопасности организации и отделом по работе с персоналом, так что в них действительно участвует вся компания», — рассказал Евгений Питолин, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Средней Азии и Монголии.