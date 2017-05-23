«Казатомпром» займется внедрением дополненной реальности, 3D-печати и роботизацией

Национальная атомная компания ведет активную разработку и внедрение цифровых технологий.

В рамках Координационного совета АО «НАК «Казатомпром» с участием руководителей и специалистов IT-подразделений дочерних предприятий, который состоялся в Шымкенте, председатель правления «Казатомпрома» Аскар Жумагалиев сказал, что национальная атомная компания ведет активную разработку и внедрение ряда технологий, таких как Big Data, дополненная реальность, 3D-печать и робототехника. «Мы уже собираем с производства и обрабатываем большие объемы данных, которые генерируются тысячами различных датчиков. Для анализа и обработки этих данных внедряется Интегрированная система планирования. Система дает возможность производить расширенную аналитику, решая задачи по оптимизации производства. Преимущество Big Data — это возможность принимать максимально эффективные решения, причем до того, как произойдет какое-либо событие», — сообщил глава компании.

В рамках реализации «Индустрии 4.0» в «Казатомпроме» проводится комплексная автоматизация основных направлений уранового производства, которая является одновременно и платформой для внедрения более сложных технологий, таких, как «Цифровой рудник», ERP (планирование ресурсов предприятия), «Интегрированная система планирования», «Ситуационный центр».

Напомним, что в 2016 году на «Kazatomprom — SaUran» запустили пилотный проект «Цифровой рудник». Эта информационная система собирает данные, обеспечивает оптимальный производственный процесс, следит за расходованием реагентов, позволяет сократить простои оборудования, оперативно выявлять и устранять внештатные ситуации. Как сообщают в компании, к 2025 году экономический эффект от «Цифрового рудника» может составить более 12 млрд тенге. Как сообщил главный директор по трансформации и кадровой политике НАК «Казатомпром» Руслан Енсебаев, на этом же предприятии будет запущен проект по роботизации некоторых бизнес-процессов.

Что касается 3D-печати, то проектом на основе данной технологии занимается дочернее предприятие Казатомпрома АО «УМЗ». Из тантала, хорошо совместимого с организмом человека, здесь планируют запустить производство имплантов с помощью 3D-принтера. Кроме того, эти технологии позволят печатать детали оборудования для уранового производства. По итогам внедрения аддитивных технологий к 2020 году ожидается экономический эффект в 2 млрд тенге.

С помощью технологии дополненной реальности создаются трехмерные модели предприятия, в которых сотрудники могут отрабатывать внештатные ситуации: пожар, прорыв трубопровода, приобретая навыки принятия решений в критической ситуации.

Смотрят в компании и в сторону Интернета вещей. В компании предполагают, что с помощью устройств, являющихся частью концепции, вычислительные системы будут получать данные с множества датчиков на оборудовании. Это, в свою очередь, по мнению компании, позволит получать достоверные данные и обеспечивать автономность процессов, исключая человеческий фактор на производстве. Кроме того, производственные участки смогут взаимодействовать между собой, формировать заказы, корректировать параметры, регулировать нормативы.

Наконец, о дронах. Уже сейчас на предприятиях «Казатомпрома» для обследования магистральных трубопроводов в труднодоступных местах используются дроны. В дальнейшем в компании считают, что дроны смогут доставлять на производственные объекты небольшие грузы — от медикаментов и деталей оборудования до инструментов.