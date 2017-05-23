Единственный интернет-аукцион в Казахстане сменил владельца

Смена владельца позволила реанимировать интернет-аукцион Agora.kz, в планах — улучшение функциональности и привлечение новых покупателей.

Новым владельцем Agora.kz стала группа NewAuction, управляющая аукционными площадками в России и на Украине (Newauction.ru, Newauction.com.ua). Фактически группа реанимировала проект, который уже не работал. В планах новых владельцев — улучшение функциональности сайта, привлечение новых покупателей и дальнейший рост ресурса.

Напомним, что закрытие в Казнете ведущего интернет-аукциона Allegro.kz в 2013 году вызвало эффект разорвавшейся бомбы среди коллекционеров. «Паника среди пользователей Allegro.kz, которая возникла после решения администрации ресурса прекратить его функционирование, подвигла коллекционеров организоваться в сообщество, чтобы попытаться спасти ситуацию. Не секрет, что закрытие аукциона стало причиной коллапса на коллекционном рынке, который может привести к дисбалансу цен и разрыву деловых связей», — пишет по следам этого события портал monetka.kz.

Как выяснилось позже, менеджмент проекта так и не смог выйти на заданные параметры монетизации, и зарубежные владельцы и инвесторы проекта приняли решение закрыть его. Таким образом, на рынке Казахстана остался только один аукционный проект — Agora.kz.

С 15 апреля 2016 года Agora.kz перешел на платную систему пользования сайтом для продавцов. Все это сопровождалось болезненными неудобствами, например, верифицированные пользователи автоматически утрачивали статус проверенного продавца. В интернет-аукционе объясняли это тем, что в настоящий момент у портала нет возможности совместить функцию общей верификации с функцией ежемесячной оплаты за право продавать на Agora.kz.

Все эти неувязки вкупе с невысокой популярностью площадки привели к миграции казахстанских коллекционеров на российские интернет-аукционы. В итоге ресурс был закрыт.

Поглощение со стороны NewAuction позволило реанимировать проект, более того, новые владельцы отменили всякую оплату для продавцов. «По мере развития ресурса, вероятно, мы перейдем к схеме оплаты за дополнительные рекламные опции», — сообщается в распространенном пресс-релизе.

На момент написания материала, на Agora.kz было зарегистрировано 6663 пользователя, которые выставили на продажу 12581 лот.