Алексей Евтушенко выступит модератором Profit Finance Day 2017

Исполнительный вице-президент, курирующий ИТ в РосЕвроБанке, неоднократно занимал высокие позиции в рейтинге ТОП-1000 российских менеджеров.

Алексей Евтушенко окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в 2004 году получил второе высшее образование, окончив факультет банковского дела по специальности «Финансы и кредит» Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.

С 2000 по 2009 работал в блоке ИТ Альфа-банка, где в разное время занимал должности главного руководителя проектов управления банковских технологий, начальника управления централизованных систем и технологий и директора дирекции централизованных технологий блока информационных технологий Альфа-банка. Работал на разных должностях в ИТ в «СБС-Агро». С августа 2009 года по январь 2017 года работал в банке Home Credit директором департамента информационных технологий. В этой должности отвечал за работу информационных и телекоммуникационных систем банка, а также обеспечивал поддержку и внедрение ИТ-платформ.

За более чем 20 лет ИТ-деятельности успешно реализовал большое количество проектов. Неоднократно номинирован на национальную ежегодную премию «ИТ-Лидер» в России. На протяжении нескольких лет занимал высокие позиции в рейтинге ТОП-1000 российских менеджеров.

Конференция Profit Finance Day состоится 26 мая в отеле InterContinental, и уже в третий раз соберет внушительную аудиторию топ-менеджеров, ИТ-директоров и ИТ-специалистов, которые не только будут рассматривать трансформационные процессы в отрасли через призму ИТ, но и делиться кейсами и лучшими практиками.

Напомним, что в этом году организаторы конференции предложили актуализированную и «живую» программу, сделав фокус на наиболее сильные отраслевые тренды: финтех, информационную безопасность, инновации в части внутренней разработки, новейшие аппаратные и программные решения. Большой раздел Profit Finance Day — это эволюция финансового сектора, попытка ответить на вопрос о том, что с ним будет завтра. Участники конференции в интерактивной атмосфере попытаются «нащупать» и точки роста для финсектора через призму технологий.

«Сегодня ИТ настолько глубоко проникли в финсектор, что стали незаменимым бизнес-процессом: ИТ без банков могут жить, а вот банки без них — нет. Важное отличие конференции — это кейсы. На Profit Finance Day 2017 их будет много. Будем говорить и об экосистеме банка 3.0, и об информационной безопасности. И еще. Впервые в рамках конференции некоторые вендоры прямо на глазах участников развернут свои решения. Скучно не будет», — рассказывает Бибигуль Джусангалиева, генеральный директор PROFIT Events — организатор конференции.

Впрочем, несмотря на чрезвычайно плотную и богатую программу, у участников конференции будет время и возможности для неформального общения. Добро пожаловать!

Регистрация на Profit Finance Day, а также предварительная программа доступна по этой ссылке.