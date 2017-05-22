Карты «Мир» придут в Казахстан

Россияне смогут снимать наличные и оплачивать покупки в Казахстане и Белоруссии в 2018 году.

До конца 2018 года россияне получат возможность снимать наличные и оплачивать услуги в торговых точках картами «Мир» в Казахстане и Белоруссии. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к подконтрольной ЦБ Национальной системе платежных карт (НСПК). По словам собеседника, после реализации пилотного проекта с Арменией опыт будет распространен на другие страны Евразийского экономического союза. В НСПК эту информацию подтвердили.

В сентябре 2016 года НСПК и армянская платежная система ArCa запустили пилотный проект, предусматривающий взаимный прием карт национальных платежных систем в инфраструктурах двух стран: карт ArCa — в России, карт «Мир» — в Армении. Россияне смогут снимать наличные и оплачивать услуги в Армении, а держатели карт ArCa — в России. После успешной реализации взаимного приема карт ArCa и «Мир» аналогичные проекты планируется реализовать и в других странах ЕАЭС. Пилотный проект с Арменией должен завершиться осенью 2017 года. После этого будет ясно, как все нужно реализовать технически и какие документы нужны для распространения этого опыта на другие страны ЕАЭС, в частности Белоруссию (платежная система «Белкарт») и Казахстан («Тенгри-карт»). Уточняется, что новые пилотные проекты стартуют до конца 2018 года.

Общее количество карт «Мир», выпущенных российскими банками, превысило 5 млн. По закону о переводе бюджетников на «Мир» все граждане, получающие зарплату из бюджета, будут в обязательном порядке переведены на карты «Мир» до 1 июля 2018 года.