ЕАЭС необходим план «ГОЭЛРО-2» в цифровой сфере

Экономическое будущее Союза зависит от «цифры».

Проекты, которые могут лечь в основу евразийской цифровой интеграции, обсудили вице-премьеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на первом заседании рабочей группы по реализации цифровой повестки Союза до 2025 года. Одним из них может стать Центр компетенций цифрового развития ЕАЭС при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Открывая дискуссию, председатель коллегии ЕЭК, руководитель рабочей группы Тигран Саркисян подчеркнул, что экономическое будущее Союза сегодня зависит от «цифры»: «Нам необходимо создавать цифровые рынки и формировать собственные цифровые платформы. По статистике, число потребителей услуг только электронных магазинов ежегодно растет на 30%. Все больше предприятий традиционных отраслей переходит на постиндустриальные информационные модели организации бизнеса и взаимодействия с клиентами, растет использование промышленных роботов и интеллектуальных систем управления производством. Перед нами встают новые вызовы. Если мы не будем на них реагировать, то рискуем отстать от лидеров мировой экономики».

Участникам заседания был предложен проект основных направлений реализации цифровой повестки Союза до 2025 года. В качестве ключевых векторов цифровой интеграции в ЕАЭС предложено выбрать:

— цифровую трансформацию отраслей экономики и кросс-отраслевую трансформацию в Союзе;

— цифровую трансформацию рынков товаров и услуг, капитала и труда;

— цифровую трансформацию процессов управления и интеграционных процессов в Союзе;

— развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение защищенности цифровых процессов.

По словам Тиграна Саркисяна, драйверами развития должны стать проекты, в которых заинтересованы все страны Союза, способные успешно конкурировать на глобальных рынках. В том числе, инициативы в сфере идентификации и прослеживаемости продукции, товаров или грузов; по созданию транзитных цифровых коридоров и развитию индустрии хранения, обработки и анализа данных.

К числу приоритетных сфер использования «цифры» участники встречи отнесли телекоммуникационные проекты, подчеркнув важность формирования единого тарифного пространства, позволяющего потребителям использовать все преимущества новых технологий связи и мобильного интернета. Активный переход к цифровым технологиям дает возможность по-новому взглянуть на вопросы идентификации личности и внедрять новые методы защиты и хранения персональных данных.

Для оценки потенциала проектов предложено привлечь экспертов из высокотехнологичных отраслей. В дальнейшем возможно создание при ЕЭК Центра компетенций цифрового развития. В ходе заседания обсуждалась модель финансирования проектной деятельности в рамках реализации цифровой повестки. Средства могут как выделяться из специально созданного бюджета, так и привлекаться в качестве коммерческих инвестиций от компаний, заинтересованных в реализации цифровых проектов.

Подводя итоги встречи, Тигран Саркисян отметил, что можно дискутировать по поводу того, как страны ЕАЭС будут встраиваться в высокотехнологичные отрасли и развивать новые рынки, обеспечивая реализацию четырех свобод, но уже очевидно, что в основе новой экономики лежит «цифра»: «Нам необходим план "ГОЭЛРО-2. Сто лет назад всем было ясно, что электрификация позволит осуществить индустриальный прорыв. Сегодня главным драйвером роста является дигитализация»​.