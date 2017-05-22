«Узбектелеком» модернизирует внутренний хаб для обмена трафиком

За счет расширения пропускной способности внутреннего хаба появится возможность снизить стоимость местного трафика для интернет-пользователей.

«Узбектелеком» проведет работы по модернизации внутреннего хаба для обмена трафиком внутри страны. Ожидается, что с увеличением пропускной способности точки обмена TAS-IX-2 снизится стоимость внутреннего трафика для интернет-пользователей и появится стимул для создания и популяризации регионального контента. Представитель национального оператора, комментируя планы компании, подчеркнул: «Все на рынке должны работать над местным контентом. TAS-IX-2, где будет именно площадка для обмена местным трафиком, должен стать выгодным для генераторов контента, и мы над этим работаем. Это будет на порядок дешевле для пользователей», передает Digital Report.

Хаб TAS-IX был создан 24 декабря 2004 года на основе договоренности пяти крупных провайдеров республики об обмене трафиком внутри узбекского сегмента глобальной сети, без использования дорогостоящих международных каналов.

Недавно сообщалось, что глава «Узбектелекома» Шухрат Кадиров, рассказывая о реформировании инфраструктуры компании, заявил, что в республике за последний год внешний канал уже увеличился в два раза, а в планах на ближайшее полугодие — увеличить его в 3 раза.