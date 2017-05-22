Спеццена на участие в Blockchain Conference Astana

14 июня 2017 года в Астане состоится всемирный blockchain summit для fintech сектора.

14 июня 2017 года в Астане состоится всемирный blockchain summit для fintech сектора — BLOCKCHAIN CONFERENCE ASTANA. Здесь соберутся представители блокчейн-индустрии со всего мира, чтобы поделится своим опытом использования и внедрения технологии в государственной, финансовой и энергетической среде.

Для тех, кто хочет принять участие в конференции, стоимость участия составит всего 100 USD вместо 250 USD при покупке билета до 1 июня 2017 года. Купить билеты по промо цене можно на сайте конференции.

Что такое Blockchain Conference Astana?

— самое масштабное blockchain событие Казахстана;

— 20 спикеров со всего мира, 10 часов уникальных знаний и нетворкинг;

— презентации трендовых блокчейн-проектов в финтех, e-gov и энергетике;

— практики использования блокчейна от Microsoft, IBM, Deloitte, KPMG и др.

Среди спикеров конференции представители таких компаний и стран как: Angel Versetti (FoodBlockchain.XYZ (Switzerland), Pavel Koktyshev (MOST Business Incubator (Kazakhstan), Mikhail Korotko (IBM Kazakhstan), Alexander Vasylchenko (Sofitto (Belgium), Adam Leonard (BlockEx (UK), Sergey Bondarenko (Deloitte Ukraine), Andrey Andreev (Microsoft Kazakhstan), Artem Afian (Juscutum Attorneys Association (Ukraine), Georges Al Medawar (Humaniq), Oleg Strelenko (eGaas), Luc Graré (QWAY Energy (Belgium) и другие.

Программа конференции будет состоять из полноценного конференц-дня, дискуссионных панелей, выставочной зоны и гала-ужина со спикерами и гостями конференции.

Темы конференции:

— Казахстан — неограниченные возможности для FinTech инноваций

— Блокчейн в финансовом мире

— Создание безопасных платежных решений

— Блокчейн для e-gov, e-voting

— Законодательство и регулирование

— Всепоглощающая технология: лучшие real-cases

— Блокчейн в энергетическом секторе

Среди участников BConference Astana будут представители банковского и финансового сектора, владельцы и собственники компаний в сфере финансовых услуг, энергетических, нефтегазовых компаний со всего мира, save-energy, а также представители государственных институтов.

BConference Astana пройдет в Diplomat Hotel & Business Center 14 июня 2017 года.

Для тех, кто хочет принять участие в конференции, стоимость участия составит всего 100 USD вместо 250 USD при покупке билета до 1 июня 2017 года. Купить билеты по промо цене можно на сайте конференции.