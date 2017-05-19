Анонс PROFIT Finance Day 2017: специальный воркшоп для специалистов по ИТ-безопасности

Как говорят специалисты, 100-процентной защиты не бывает. Что же делать?

26 мая в Алматы пройдет конференция, посвященная использованию ИТ в финансовом секторе — PROFIT Finance Day 2017. Один из серьезных вопросов, которым задаются все финансисты, является вопрос информационной безопасности — как показала недавняя история с распространением вымогателя WannaCry, атаки способны развиваться молниеносно, поражая даже защищенные, на первый взгляд, системы. Однако, как говорят специалисты, 100-процентной защиты не бывает.

Защищены ли вы от вируса-вымогателя WannaCry и его предстоящих модификации? Какими инструментами должна владеть организация чтобы обеспечивать защиту от традиционных и нацеленных атак? На эти вопросы вы найдете ответы на специальной секции-воркшопе, посвященной кибербезопасности в эпоху цифровизации, который проведет компания Cisco.

Воркшоп проведут Айдос Айходжаев, системный инженер Cisco, Назим Латыпаев, архитектор решений по цифровизации Cisco и Евгений Липинский, pre-sales engineer ABRIS Distribution Kazakhstan. Они расскажут о том, что представляет из себя современный рынок киберугроз, поделятся тем, как должна выглядеть архитектура безопасности для защиты от сложных вредоносных программ и атак, представят возможные сценарии атак и расскажут, как от них защититься.

Завесу тайны над тем, что же ждет участников воркшопа, приоткрыл Айдос Айходжаев: «Мы проведем параллели с недавно прошедшей кампанией по распространению вируса-вымогателя WannaCry и расскажем о том, как можно было от него защититься. К сожалению, в целом тема кибербезопасности становится все более актуальной в современную эпоху цифровизации. Все чаще в новостях мы слышим о новых проявлениях атак, огромных масштабах и новых случаях заражений. Например, тот же WannaCry за считанные часы атаковал компании более чем в 70 странах мира, включая Германию, Великобританию, Россию. Казахстан, к сожалению, не стал исключением. Можно ли было защититься от такого рода атаки, или хотя бы минимизировать последствия угрозы? Безусловно, да. Компания Cisco, являясь лидером на рынке кибербезопасности, предлагает комплекс решений для защиты от современных угроз. Большинство из этих решений, а также то, как они могут вам помочь в случае различных атак, мы покажем на воркшопе в рамках PROFIT Finance Day 2017. Приходите, будет интересно!».

Кроме того, мы подготовили приятный сюрприз для участников этой секции: в заключение воркшопа вас ждут специальные предложения для представителей финансовой сферы по решениям Cisco Security от компании ABRIS Distribution Kazakhstan. Не упустите уникальную возможность!