Количество онлайн-операций по платежным картам в Казахстане резко выросло

На 1 апреля 2017 года в обращении находится 16,1 млн платежных карт.

По состоянию на 1 апреля 2017 года в обращении находится 16,1 млн платежных карт, а количество их держателей составило 14,5 млн человек (по сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2016 года — уменьшение на 1% и рост на 3,6%, соответственно). Доля дебитных карт в Казахстане доминирует и составляет 82,3%. Таким образом, на долю кредитных приходится всего 13,8%.

В марте 2017 года объем транзакций с использованием платежных карт казахстанских эмитентов составил более 1 трлн тенге (рост по сравнению с мартом 2016 года — 28,3%). Количество транзакций за март 2017-го составило 35,4 млн транзакций, увеличившись по сравнению с мартом 2016-го на 31%. При этом, рост количества и суммы безналичных платежей составил 64,5% (15,7 млн транзакций) и 53,7% (объем составил 183,9 млрд тенге), соответственно, а рост операций по снятию наличных денег — 12,8% (количество составило 19,7 млн транзакций) и 23,7% (объем составил 836,5 млрд тенге), соответственно.

Крайне интересно посмотреть на динамику платежей по картам в онлайн. Ранее мы смотрели на этот показатель на большой истории, но по итогам марта мы заметили ускорение динамики. Во-первых, март 2017-го поставил новый рекорд — объем транзакций в онлайн по картам, эмитированным в Казахстане, составил 55,2 млрд тенге при количестве 5,2 млн. И это тоже новый рекорд. Правда, средний чек новые вершины не покорил, составив 10576 тенге: казахстанцы стали покупать много, но при этом стоимость приобретаемых товаров в онлайн снизилась.

Кстати, говоря о том, что объем операций по платежным картам в онлайн резко вырос, мы не лукавили. В сравнении с мартом 2016 года, количество транзакций выросло в 2,13 раз, а их объем — в 3 раза.