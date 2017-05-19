В ходе ежегодной конференции по ИТ в финансах мы расскажем, как финансовым организациям не проиграть в цифровой трансформации.

Цифровое будущее — какое оно? Задумывались ли вы, как будет выглядеть ваш бизнес через 5-10 лет с учетом тех изменений, которые сейчас происходят в мире? Уверены ли вы, что действующая сейчас инфраструктура вашей компании будет соответствовать новым веяниям, а вы сможете конкурировать на рынке? Эти вопросы являются весьма непростыми для любого бизнеса, и еще более они важны для компаний финансовой сферы, ведь традиционно финансы — это одно из наиболее технологичных направлений. Однако, это еще и один из самых «консервативных» видов бизнеса, ведь цена ошибки тут крайне высока. Так как же быть в этом случае? Поддаться всеобщему переходу в цифру, или держаться за традиционные устои, рискуя остаться на обочине прогресса?

Принять решение о трансформации непросто, и мы поможем вам в этом определиться. Лучшие эксперты отрасли и представители крупнейших мировых вендоров, которых мы собрали для участия в ежегодной конференции PROFIT Finance Day 2017, помогут вам принять верное решение и не пожалеть о нем.

В рамках первой секции конференции мы обсудим тему «Инновации в финансах», где с докладом о вызовах цифровизации для банков выступит Дмитрий Шустер, директор Cisco Kazakhstan.

«Совсем скоро, 26 мая всех нас ждет интереснейшее мероприятие — PROFIT Finance Day. В этот день у нас будет несколько докладов, но все они будут касаться одной тематики: цифровой трансформации, которая сейчас происходит в мире. На самом деле мы живем в цифровой трансформации уже не один десяток лет. Ее темп ускоряется все больше и больше. Есть много примеров людей и компаний, уже использующих возможности, которые дает цифровизация, для того, чтобы получить то или иное конкурентное преимущество на рынке. Но есть и другие примеры — примеры компаний, которые из-за своей пассивности или не готовности к изменениям были вынуждены покинуть рынок. Об этом и о многом другом я расскажу в своем выступлении. Кроме этого, моя коллега постарается приземлить цифровизацию к ИТ и корпоративным сетям, рассказав о том, что мы понимаем под цифровыми сетями, какие преимущества они могут принести ИТ-подразделениям и компании в целом, а также о том, какие первые шаги могут быть на пути трансформации корпоративной сети в цифровую», — говорит Дмитрий Шустер.

Спикер предостерегает: «Задумайтесь — вполне возможно, что следующая модернизация сетевой инфраструктуры вашей компании может оказаться определяющей с точки зрения развития и конкурентоспособности компании на рынке цифрового будущего».

Регистрация на конференцию открыта — успейте зарегистрироваться, и вы узнаете все секреты цифровизации для бизнеса!