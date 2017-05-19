В Астане открылся учебный центр «Лаборатории Касперского» на базе ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

На мероприятии выступил криптограф Брюс Шнайер.

В Астане состоялось подписание меморандума о партнерстве в области образования и кибербезопасности «Лаборатории Касперского» и Института информационной безопасности и криптологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Торжественное подписание прошло в рамках информационно-технического мероприятия «Ландшафт киберугроз сегодня — что угрожает государству и личности».

На мероприятии республиканское государственное предприятие «Государственная техническая служба» и «Лаборатория Касперского» организовали образовательную лекцию для присутствующих технических специалистов о современной криптографии. Ее прочитал Брюс Шнайер, известный американский криптограф, писатель и специалист по компьютерной безопасности, автор нескольких книг по безопасности, криптографии и информационной безопасности.

Брюс Шнайер рассказал о влиянии IT на мировую экономику и социум, коснулся такого явления, как Интернет вещей, и его интеграции в повседневную жизнь обычных пользователей, поговорил об этимологии и статистики по киберугрозам в мире. Также он затронул вопросы наилучшей стратегии поведения в современном информационном обществе и вопросы приобретение новых навыков и знаний в современной экосистеме. В современных реалиях образование в области базовых навыков информационной безопасности играет ключевую роль. Поэтому выступление Брюса логично продолжилось официальной церемонией открытия учебного центра «Лаборатории Касперского» на базе ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

«Лаборатория Касперского» активно работает в области повышения качества знаний о кибербезопасности и информационных угрозах в странах Центральной Азии. Открытие учебного центра в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева является важнейшим этапом этой работы — компания стремится к партнерству с ведущими вузами, которые позволяют популяризировать профессии в области информационной безопасности. Мы должны понимать: сегодня закупок аппаратных и программных решений для защиты недостаточно. Угрозы становятся комплексными, атаки ведутся в несколько стадий, зачастую с использованием средств социальной инженерии и вполне легальных программ. Именно поэтому системы защиты, увы, превращаются из главных действующих лиц в помощников для экспертов, которым предстоит принимать решения, проводить расследования и устранять последствия атак. Однако когда речь заходит о персонале, мы видим кадровый голод и растущий спрос как на качественных специалистов по киберзащите, так и на хорошие знания рядовых сотрудников в этой области«, — комментирует запуск учебного центра Евгений Питолин, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии и Монголии.

«Мы наблюдаем рост интереса со стороны студентов к актуальным знаниям о киберпреступлениях и способах борьбы с ними, нашим ребятам важно разбираться в современных технических средствах информационной безопасности, — отметил Ержан Сейткулов, директор Института информационной безопасности и криптологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. — Информационная безопасность — динамичная отрасль, инструменты атак и защиты меняются стремительно, и мы рады сотрудничеству с крупной международной компанией, которая готова делиться своей экспертизой и подходами к защите от киберугроз».