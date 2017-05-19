В Казахстане могут вырасти тарифы на сотовую связь

По мнению экспертов, повышение цен спровоцируют новые требования к операторам связи.

С 2018 года казахстанские сотовые операторы будут обязаны хранить данные обо всех абонентах и предоставленных им услугах связи в течение двух лет. Это значит, что все звонки, видео и СМС-сообщения абонентов будут записываться, также будут фиксироваться сведения о местоположении всех абонентских устройств, передает «Капитал».

Что же делать абонентам, обеспокоенным вопросами конфиденциальности своей информации? «К сожалению, в сетевом мире не может быть приватности. Это по определению. Я сторонник того, что у пользователей должна быть ответственность за свои действия в сети. Любое пользовательское соглашение или оферта содержат соответствующее уведомление о сборе личных данных, с которым пользователь автоматически соглашается. Это просто нужно осознать», — считает Светлана Черненко, глава представительства iKS-Consulting в Казахстане.

О мировой практике в этом вопросе очень красноречиво рассказал Эдвард Сноуден. Данные собираются во всех странах, занимающихся вопросами национальной безопасности.

Что нового в техрегламенте?

«Принципиально ничего не изменилось — требования к операторам связи по организации СОРМ (система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) присутствовали всегда. Сейчас они более детализированы в части сроков хранения данных, а также типов данных, поскольку изменился характер трафика: к обычным звонкам добавились видео и текстовые сообщения во всевозможных мессенджерах и соцсетях», — поясняет Светлана Черненко.

Вообще, приказ об утверждении технического регламента со сложным названием «Общие требования к телекоммуникационному оборудованию по обеспечению проведения оперативно-розыскных мероприятий, сбора и хранения служебной информации об абонентах» Карим Масимов, председатель Комитета национальной безопасности, подписал еще в декабре прошлого года. Но в информационном поле шумиха по этому поводу поднялась только после заявления телекоммуникационной компании Telia, в состав которой входит сотовый оператор «Кселл».

В сообщении Telia высказывала озабоченность тем, что новое законодательство может иметь серьезные последствия для свободы выражения клиентов. «Надзор правительства часто служит законным целям, таким как защита определенных прав человека. Но также может противоречить другим правам человека», — отмечается в сообщении.

«Telia, обжегшись на молоке, теперь дует на воду. Это заявление, по моему мнению, больше адресовано зарубежным инвесторам, которым они хотят показать, что озабочены ужесточением законодательства, но никак не могут воздействовать на ситуацию. Вспомните, что деятельность „дочек“ этой компании в странах Центральной Азии в последнее время была связана с рядом коррупционных скандалов», — считает Нуркен Халыкберген, эксперт в области телекоммуникаций, учредитель коммуникационного агентства Khalykbergen.

По пути Яровой

По мнению Нуркена Халыкбергена, нововведения очень похожи на «Закон Яровой», который в России вступает в силу в июле 2018 года. Правда, операторы связи должны хранить все записи звонков и любые сообщения, которыми обмениваются клиенты, в течение полугода, а метаданные — в течение трех лет.

В сообщении Telia также высказывалась озабоченность тем, что новый технический регламент повлечет за собой крупные инвестиции, так как в отношении оборудования СОРМ будут действовать дополнительные требования.

В отличие от российских операторов связи, которые после принятия «Закона Яровой» сразу стали говорить о том, что для реализации этой инициативы необходимы большие расходы, казахстанские сотовые операторы публично не высказывали недовольства по поводу нового технического регламента.

В «Кселл» сообщили, что СОРМ не является новшеством, и подобные системы исторически реализуются в сетях связи по всему миру, в том числе и в Казахстане. «Кселл» строго придерживается действующего законодательства РК и соблюдает все требования и нормы«, — отмечается в ответе компании. Но «Кселл», как и вся группа Telia, и все ведущие операторы в мире, имеет ряд политик, связанных со свободой выражения, инвестициями и прозрачностью. Все виды информации, которые попадают в область вышеуказанных политик, подлежат раскрытию инвесторам и всем заинтересованным сторонам. В РК существует ряд законодательных норм, регламентирующих деятельность операторов связи в области обеспечения СОРМ. Регулирование СОРМ в Казахстане является публичным, и «Кселл» высоко ценит то, что данный сложный и важный вопрос обсуждается с государством в виде диалога.

В сообщении также отмечается, что технический регламент является результатом диалога между государством и всеми сторонами, участвующими в данном процессе, функционирующими на территории РК. Он предусматривает четкое соответствие требованиям действующего законодательства РК и учитывает права и свободы всех участников данного процесса, исключая прямой доступ субъектов оперативно-розыскной деятельности к информации, защищаемой законом.

В Beeline также ограничились заявлением о том, что компания строго соблюдает требования законодательства и регуляторных актов Казахстана и находится в диалоге с регуляторными органами относительно надлежащего внедрения нового технического регламента.

В «Tele2 Казахстан» и «Алтел» не ответили на запрос редакции.

Непопулярные меры

И все-таки казахстанским операторам есть чем озадачиться. Ведь для того чтобы обеспечить надежное хранение всего этого колоссального объема информации, рассказывает Нуркен Халыкберген, необходим не только апгрейд оборудования, но и огромные дата-центры с защищенными системами доступа. Это должны быть особо охраняемые объекты, защищенные от хакерских атак, где будут установлено лицензионное оборудование. «А затраты на такое капитальное строительство операторами в бюджете этого года, скорее всего, не предусмотрены. И потом, любые затраты должны окупаться, но на доходах операторов эти вынужденные затраты не отразятся», — считает он.

Светлана Черненко также говорит о том, что возрастает экономическая нагрузка на операторов, поскольку обеспечить соответствие оборудования и сетей описанным в регламенте требованиям они должны за свой счет. «Очевидно, что эти вложения никогда не окупятся, так как эти обновления никак не связаны с развитием. В условиях снижения доходности телеком-отрасли как таковой и ужесточающейся конкуренции компенсировать „непрофильные“ затраты, скорее всего, придется за счет непопулярных мер. Как следствие, пользователей может ожидать рост тарифов», — предположила глава представительства iKS-Consulting в Казахстане.