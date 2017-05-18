«Лаборатория Касперского» и «Бейкер Тилли Казахстан» подписали меморандум о партнерстве

Объединение усилий двух компаний стало закономерным ответом на активизацию мошенников и киберпреступников.

18 мая в Алматы «Лаборатория Касперского» и «Бейкер Тилли Казахстан» объявили о подписании мемонрандума о партнерстве для противодействия киберпреступности на территории РК и стран Центральной Азии.

«Объединение усилий двух компаний, лидирующих в сфере обеспечения безопасности и повышения эффективности бизнес-процессов, стало закономерным ответом на активизацию мошенников и киберпреступников в мировом масштабе, затронувшую также Казахстан и страны Центральной Азии», — отметили в ходе подписания представители двух компаний.

Как рассказал Валерий Зубанов, коммерческий директор регионального офиса «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии и Монголии, за прошлый год веб-атакам хотя бы раз подверглись треть компьютеров, выходящих в интернет в Казахстане. Практически каждая компания в республике ежегодно сталкивается хотя бы с одним инцидентом, связанным с информационными системами. В среднем каждый третий компьютер на промышленном предприятии в Казахстане ежемесячно подвергался кибератакам во второй половине 2016 года. При этом общее число атакованных машин с июля по декабрь постоянно увеличивалось. Всего же за этот период с вредоносным ПО в Казахстане столкнулось 54% компьютеров, так или иначе относящихся к технологической сети предприятий. Такие данные были получены по результатам работы ICSCERT «Лаборатории Касперского» — центра реагирования на компьютерные инциденты на индустриальных и критически важных объектах.

«Глобализация информационного пространства и развитие технологий приводят к появлению новых вызовов в сфере цифровой безопасности, — отметил Евгений Питолин, управляющий директор „Лаборатории Касперского“ в Казахстане, странах Средней Азии и Монголии. — Одним из следствий глобальной интеграции киберпространства стало то, что любая компания, государственный орган или частное лицо в любой стране мира могут стать жертвами злоумышленников, находящихся на противоположной стороне Земного шара или в соседнем здании. Не только компьютер или сотовый телефон, но любой гаджет, подсоединенный к интернету (например, „умные часы“ или видеокамера), может оказаться частью хакерской сети, а ничего не подозревающий владелец устройства — невольным соучастником преступления. Атаки мошенников или политических маргиналов направляются уже не только на отдельные банки или физические лица — их мишенями становятся целые банковские объединения и даже системы органы власти, как это случилось минувшей зимой в зоне gov.kz. Эпидемия WannaCry, которая разразилась в прошлые выходные, очень хорошо показала, что все уверенности органов власти, компаний и частных лиц о том, что мы в безопасности, были нарушены. Когда в мире происходит угроза, в Казахстане очень часто этому не придают значения. Однако на этот раз Казахстан занял в мире 6 место по итогам прошедшей атаки. Многие компании попросту не сообщили о том, что пострадали. Всего в республике пострадало более 100 предприятий. Это энергетика, торговля, органы власти. Переоценка своих сил и возможностей — то, что очень сильно тормозит информационную безопасность. Тот, кто знает свои слабые места, сможет защищать себя эффективнее».

В свою очередь, Влад Ткачев, директор по IT-аудиту компании «Бейкер Тилли Казахстан» подчеркнул, что человеческий фактор был и остается главным уязвимым звеном в системе информационной безопасности организаций любого уровня: «Несоблюдение регламентов, непродуманные внутренние процедуры или их отсутствие, элементарная небрежность — вот основные инструменты, которыми пользуются злоумышленники. Неготовность административных структур или владельцев компаний постоянно работать над повышением эффективности бизнес-процессов в широком смысле слова оборачивается огромными убытками. 95% инцидентов происходит именно по вине сотрудников».

Представители компаний, подписавшие меморандум, уверены: только совместная работа одновременно над техническими решениями и оптимизацией управленческих процессов может обеспечить надежную защиту организаций любых типов от действий киберпреступников. Стороны выказали намерение совместно работать в направлении повышения безопасности информационного пространства на уровне макрорегиона Казахстана и Центральной Азии.