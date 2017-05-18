Мужчины в Казахстане оказались более продвинутыми в ИКТ

Прекрасная половина казахстанского общества проигрывает сильному полу и в интернете.

По крайней мере, такие выводы сделал Profit.kz, опираясь на данные Комитета по статистике Республики Казахстан. Например, по показателю «Доля пользователей компьютером (персональным компьютером, планшетом, ноутбуком) независимо от места использования» в возрасте от 6 до 74 лет таковых среди мужчин 77,6%, а среди женщин — 74,8%. В возрасте от 16 до 74 лет разрыв чуть больше: 80,3% у мужчин против 77,2% среди женщин.

Впрочем, когда дело касается интернета, то лаг сокращается. По показателю «Доля пользователей cети Интернет независимо от места подключения» в возрасте от 6 до 74 лет интернетчиков среди мужчин 77,5%, а среди женщин — 76,2%. В возрасте от 16 до 74 лет разрыв чуть больше — 81% у мужчин против 79,5% среди женщин.

Самый большой процент мужчин-интернетчиков в возрасте от 16 до 74 лет в Алматинской области — здесь таковых 89,1%. На втором месте — Костанай, 88,5%. Третье и четвертое места разделили, соответственно, Астана (87,7%) и Алматы (85,8%). Ну а меньше всего — в Западно-Казахстанской области — 70,2%.

Самый большой процент женщин-интернетчиц в возрасте от 16 до 74 лет проживает в Астане — здесь таковых 90,5%. На втором месте — Алматинская область, 87,4%. Третье и четвертое места разделили, соответственно, Алматы (86,6%) и Костанай (85,8%). Западно-Казахстанская область замыкает список — здесь лишь 68,7% опрошенных пользуется интернетом.

Но есть и другая точка зрения. По мнению TNS Central Asia, гендерный портрет Казнета смещен, напротив, в сторону прекрасной половины и выглядит так: 54% — это женщины, и лишь 46% — мужчины.