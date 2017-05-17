Плотность использования ИКТ в отраслях Казахстана

Самая массовая отрасль с точки зрения использования ИКТ в Казахстане — оптовая и розничная торговля, а аутсайдер — сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Profit.kz, опираясь на данные Комитета по статистике Республики Казахстан, выяснил, что самая массовая отрасль с точки зрения использования ИКТ в Казахстане — оптовая и розничная торговля. Из 30962 компаний этого сектора, которые отчитались об использовании инфокоммуникационных технологий, 24214 используют персональные компьютеры (77,4% — здесь и далее в скобках от общего количества компаний), а 23310 — подключены к интернету (75%).

На втором месте — строительная отрасль. Из 13685 компаний 9130 используют ПК (66,4%), а 8406 — подключены к интернету (61,3%).

Замыкает тройку по количеству отчитавшихся компаний, но отнюдь не по плотности использования ИКТ — профессиональная, научная и техническая деятельность. Из 9414 компаний, 7782 имеют парк ПК (83%), а 7373 — подключены к интернету (78,3%).

Удивительно, что в списке отраслей, где плотность с точки зрения использования инфокоммуникационных технологий стремится к 100% — это регуляторная деятельность и государственное управление общего характера.

Что касается бизнеса, то наиболее высокий показатель у предприятий, работающих в сфере информатизации и связи, что, в общем-то, неудивительно. Среди 3407 компаний, работающих в этом сегменте в республике, 3115 — компьютеризированы (91,4%), а 3039 — подключены к интернету (89,2%).

Аутсайдер — сельское, лесное и рыбное хозяйство. Из 6049 предприятий, осуществляющих деятельность в этой области, лишь 2389 — компьютеризированы (39,5%), а подключены к интернету и того меньше — 35,5%.

В целом, в разрезе всех сегментов экономики Казахстана среди 106791 субъектов-респондентов данного исследования, 80717 имеют персональные компьютеры (75,6%), а 75779 — доступ к интернету (71%).