Chocofamily купил Foodpanda Kazakhstan

Покупка основного конкурента и привлечение инвестиций позволят холдингу укрепить свои позиции на казахстанском рынке электронной коммерции и сосредоточиться на дальнейшем росте бизнеса.

Интернет-холдинг Chocofamily объявил о покупке своего основного конкурента на рынке онлайн-заказов еды Foodpanda Kazakhstan. Как сообщили Profit.kz представители холдинга, сделка прошла за денежные средства и ее размер не разглашается. По мнению представителей Chocofamily, от сделки выиграют все стороны: пользователи обоих сервисов получат доступ к объединенной базе ресторанов, а у ресторанов-партнеров планируется рост заказов на 20-100%.

«Для Казнета эта сделка знаковая. Переговоры мы начали вести достаточно давно, и теперь мы абсолютный номер один на рынке агрегаторов доставки еды. По сути, крупных конкурентов у нас сейчас нет. Объединение с Foodpanda позволит нам ускорить запуск собственной службы доставки, использовать международный опыт и снизить время доставки еды с 60 до 30 минут», — заявил Рамиль Мухоряпов, основатель Chocofamily.

Как рассказал Николай Щербак, директор Chocofood.kz, с начала года перед компанией стоит план по расширению присутствия в регионах. Для этого будут выделяться дополнительные средства: «В регионах еще есть наши небольшие конкуренты, мы будем с ними „бороться“».

С момента покупки Foodpanda у Chocofamily есть 6 месяцев на использование сайта, мобильного приложения и бренда Foodpanda. За это время вся инфраструктура должна быть плавно переведена на Chocofood, пока же оба сервиса будут работать параллельно.

Напомним — сервис онлайн-заказов еды FoodPanda.kz был запущен в январе 2014 года. Казахстан стал 34-й страной, где заработал этот проект. На тот момент он принадлежал холдингу Rocket Internet. С конца 2014 года FoodPanda Group входит в состав международного холдинга Delivery Hero. Как отметили представители FoodPanda, в холдинге принято решение о концентрации на крупных рынках и продаже проекта в других странах. Решение о продаже бизнеса в Казахстане соответствует этой стратегии.

По мнению Рамиля Мухоряпова, казахстанскому рынку онлайн-заказов еды «конкуренция только вредит», и все выиграют от того, что будет один крупный игрок, который сможет объединить максимум партнеров и предоставить клиентам доступ к полной базе ресторанов. Проект Chocofood был запущен в августе 2013 года и к настоящему моменту в базе сервиса более 120000 активных пользователей. База ресторанов насчитывает 500 единиц. Ожидается, что в связи с приобретением FoodPanda их количество вырастет до 700.

Кроме того, стало известно о привлечении холдингом Chocofamily инвестиций в размере 700 млн тенге. Средства в капитал компании вложили структуры Тимура Турлова (ИК «Freedom Finance») и Адиль Нургожин. Он является партнером фонда I2BF Global, однако ему не удалось уговорить партнеров, и в Chocofamily он вложил личные средства. Для холдинга это третий инвестиционный раунд. В настоящее время доли участников выглядят следующим образом: 63,87% — ТОО «Choco Capital Partners»; 16,76% — Адиль Нургожин; 11,06% — Мурат Абдрахманов (Astel, KazTransCom, Dent-Lux); 7,23% — ТОО «Demus Capital»; 1,09% — Тимур Турлов. Капитализация компании с момента входа первых инвесторов в 2011 году выросла в 147 раз и по итогам раунда превысила 15 млн долларов.

«По нашим прогнозам в ближайшие 5 лет e-commerce рынок Казахстана вырастет в 2,7 раз, а наша доля на нем — с 4,3% до 9%. По итогам 2015 года оборот Chocofamily составил более 11 млрд тенге. По нашим прогнозам, к 2020 году он составит более 61 млрд тенге», — заявил Рамиль Мухоряпов.