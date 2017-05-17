Мировой блокчейн опыт IBM будет представлен на Blockchain Conference Astana

Выступление Михаила Коротько, вeдущего разработчика IBM Kazakhstan будет посвящено подходу компании к блокчейну.

14 июня 2017 года на всемирном блокчейн саммите Blockchain Conference Astana в Казахстане выступит представитель IBM. В программе конференции также заявлены выступления Microsoft, Deloitte, KPMG, Humaniq, Juscutum Attorneys Association, Sofitto и многих других. Всего в конференции примут участие более 20 спикеров и 150 гостей со всего мира.

Выступление Михаила Коротько, вeдущего разработчика IBM Kazakhstan будет посвящено подходу компании к блокчейну, а также участию во всемирно известном проекте HyperLedger и его применению в бизнесе. Напомним, альтернативная блокчейн-система HyperLedger — продукт, который позволяет компаниям выстраивать решения на основе технологии распределенного реестра собственной разработки.

Михаил Коротько является высококвалифицированным, сертифицированный ИТ-архитектором с более чем 14-летним опытом работы в ИТ. На его счету более 35 международных сертификатов в области ИТ (Open CA — мастер-сертифицированный ИТ-архитектор, сертифицированный архитектор IBM, CCEE, CCAA, CCA, MCSE, MCITP, MCSA, VCP), 2 международных награды (VMware vExpert). Михаил имеет большой опыт планирования, руководства, проектирования и реализации средних и крупных ИТ-проектов (Cloud Computing, IT Infrastructure, Big Data, отраслевые решения и т. д.), включая предпродажную/сбытовую деятельность, разработку и внедрение архитектуры, системную интеграцию и услуги, большой опыт работы в команде в качестве технического руководителя с распределенными международными и мультикультурными командами.

BConference Astana обещает стать одним из самых значимых событий Казахстана. Конференция будет посвящена темам возможности блокчейн для финансовой среды, решений для банков, платежных систем, денежных переводов, обменных операции и др.; построения государственных сервисов с помощью блокчейн; Energy Trading и возобновляемым источникам энергии; сбору и анализу данных с помощью блокчейн.

Во второй день, 15 июня 2017, для участников BConference состоится тур в уникальный комплекс Expo2017 Future Energy, где будут представлены экспозиции из более чем 200 стран мира.

Участие в конференции могут принять все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.

Для того чтобы быть в курсе всех новостей BConference Astana подписывайтесь на рассылки и следите за обновлениями на сайте Bconference.kz.