Анонс PROFIT Finance Day 2017: привычная инфраструктура или облака?

Надежная и безопасная ИТ-инфраструктура призвана не только обеспечить бесперебойную работу всех сервисов и услуг, но и позволит снизить операционные расходы.

Вопросы развития инфраструктуры играют важную роль в любой сфере бизнеса. И для финансовых организаций они не менее важны, ведь то, как будет развиваться ваш бизнес и какие затраты вы понесете, напрямую отразится на конкурентоспособности компании. Не стоит здесь забывать и об инновациях — в финсекторе они нужны как воздух, но требуют серьезных вложений.

Как соблюсти разумный баланс и что вообще делать бизнесу перед лицом требовательных клиентов, которые привыкли к интернету и мобильности? На эти вопросы сложно дать однозначный ответ, ведь каждая компания по-своему уникальна и развивается по собственному пути. Однако есть «секрет», который, так или иначе, будет полезен для любой организации — это облака. Облачные технологии уже зарекомендовали себя как один из наиболее универсальных инструментов в вопросе создания инфраструктуры, не требующей серьезных вложений. На PROFIT Finance Day 2017 мы рассмотрим преимущества облаков и нюансы их использования для финансовых организаций.

Свой доклад на эту тему представит Олег Васильев, руководитель проектов департамента ЦОД и облачных сервисов АО «Казтелепорт» — «В облака — можно, выгодно, надежно!».

«Я расскажу о тех сервисах, которые предоставляет наша компания, начиная от организации каналов связи и заканчивая облачными решениями. Мы дадим ответ на вопрос о том, действительно ли размещение в облачных сервисах выгоднее, чем классическая архитектура. Также рассмотрим такие проблемы, как recovery, backup и защита от DDoS-атак, которые создают головные боли для любого ИТ-департамента. И, конечно же, обсудим безопасность и доступность облачных сервисов», — так анонсировал свой доклад Олег Васильев.

Выступление спикера не обойдется и без реальных кейсов: Олег расскажет о банке, который перенес всю свою инфраструктуру в дата-центр АО «Казтелепорт», а также поделится практикой создания резервной инфраструктуры для одного из казахстанских банков.

Регистрация на PROFIT Finance Day 2017 открыта, не пропустите одну из самых ожидаемых конференций этой весны!