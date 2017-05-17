В КазНИТУ открылась научно-исследовательская лаборатория для изучения киберугроз

На базе лаборатории будет вестись подготовка ИБ-специалистов мирового уровня.

«Лаборатория Касперского» и Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева (КазНИТУ) договорились о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Результатом этого партнерства стало открытие научно-исследовательской лаборатории «КазНИТУ — Лаборатория Касперского», на базе которой будут проводиться исследования в области кибербезопасности и вестись подготовка ИБ-специалистов мирового уровня.

Открытие научно-исследовательской лаборатории «КазНИТУ — Лаборатория Касперского» позволит скорректировать процесс обучения студентов КазНИТУ таким образом, что они будут получать самые свежие и актуальные знания о киберугрозах и способах борьбы с ними. Это позволит выпускникам КазНИТУ быть более компетентными в выбранной специальности и в итоге более конкурентоспособными на рынке труда.

«Информационная безопасность — это, безусловно, индустрия и профессия будущего. Быстро развивающаяся, меняющаяся и спасающая весь мир от киберугроз. Это крайне увлекательная и динамичная сфера деятельности, и мы всегда рады приветствовать в ней молодых специалистов. „Лаборатория Касперского“ много инвестирует в поддержку молодых талантов и обучение будущих экспертов по кибербезопасности. Мы сотрудничаем с ведущими университетами по всему миру, в том числе и в Казахстане. Открытие лаборатории совместно с КазНИТУ — это еще один важный шаг на пути к безопасному миру», — отметил Евгений Питолин, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии и Монголии.