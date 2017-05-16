Сотрудникам акимата Астаны закрыли доступ к почтовым сервисам Mail.ru и Gmail

Акимат переезжает на корпоративный домен @astana.kz.

В рамках реализации проекта е-Акимат, предусматривающего комплексную автоматизацию государственных услуг и функций, в том числе автоматизацию внутренних бизнес-процессов, более тысячи сотрудников столичного акимата переведены на корпоративную электронную почту с доменом @astana.kz.

Как сообщили в Astana Innovations, согласно правилам пользования служебной электронной почтой и использования служебной информации, доступ к иным почтовым электронным сервисам (mail.ru, gmail.com и др.) закрыт. Отныне вся служебная переписка и обмен информацией со сторонними организациями и лицами осуществляется исключительно посредством корпоративной почты.

«Преимуществами использования корпоративной почты являются удобный обмен информацией, контроль ее поступления и распространения. Вся переписка будет вестись с единого домена акимата. Корпоративная почта — еще и своего рода органайзер. В нее можно включить календарь, график важных дел, книгу контактных данных. В дополнение, корпоративная почта также является одним из элементов информационной безопасности, так как позволяет настраивать защиту от хакерских атак», — заявили в Astana Innovations.

Напомним — всего несколько дней назад зафиксирована одна из крупнейших кибератак, в ходе которой вирус-шифровальщик заразил сотни тысяч ПК по всему миру. Среди пострадавших оказались госорганы, больницы, телекоммуникационные компании, бизнес и обычные пользователи.