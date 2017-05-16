Анонс PROFIT Finance Day 2017: банк-хипстер или банк-маргинал? И при чем тут информационная безопасность?

На специальной интерактивной секции эксперты совместно с гостями конференции обсудят тему «Экосистема банка 3.0 — новая реальность».

Уже в следующую пятницу, 26 мая, лучшие эксперты и представители финансовых организаций соберутся в Алматы на ежегодной конференции PROFIT Finance Day. Традиционно мы собираем самые «горячие» практики и кейсы, чтобы представить аудитории максимально полезную информацию из мира технологий в финансах.

Несомненно, одной из наиболее важных тем в финансовой сфере остаются вопросы информационной безопасности. Недавний инцидент с блокировкой пользовательских файлов на компьютерах по всему миру, разросшийся до невероятных размеров всего за несколько часов, показал, насколько уязвимыми могут быть даже, казалось бы, защищенные системы.

На PROFIT Finance Day 2017 мы посмотрим на ИБ немного под другим углом — как различные стратегии ведения бизнеса могут повлиять на восприятие финансовой организации и как остаться на острие прогресса, не пожертвовав безопасностью? Эти вопросы обсудят эксперты на специальной интерактивной секции, модерировать которую мы пригласили Евгения Питолина, управляющего директора «Лаборатории Касперского» в Казахстане, странах Средней Азии и Монголии.

«Банк-хипстер или банк-маргинал? Каким путем пойдете вы? Пришла пора поговорить об этом на PROFIT Finance Day. Возможно, вы ожидаете какой-либо назойливой рекламы продукции „Лаборатории Касперского“. Очень может быть, вы верите, что на конференцию придет 5-10-15 сотрудников ЛК, чтобы рассказать о том, как здорово пользоваться нашим продуктом. Ну и, конечно же, вы ожидаете там раздачи сочных, хорошо напечатанных буклетов. Увы, этого не будет. Мы хотим поговорить с вами, нашими клиентами и партнерами, о том, что финансовые организации сегодня сталкиваются с абсолютно новыми проблемами и задачами в рамках своей повседневной деятельности. Тема нашей секции — „Экосистема банка 3.0“. Почему 3.0? Пока это секрет, который мы раскроем на конференции.

Когда мы говорим про новую экосистему, мы подразумеваем не только традиционные средства защиты. Мы поговорим о том, что же в современном мире ждет банки и о том, насколько тяжело клиентов не только приобрести, но и сохранить их, а самое главное — защитить, порой даже от самих себя», — говорит Евгений Питолин.

На PROFIT Finance Day 2017 будет много интересных тем — финтех, повышение качества знаний персонала, инвестиции в медиа-проекты и многое другое. У участников конференции будет уникальная возможность пообщаться друг с другом, обсудить, что же происходит на рынке, и в ходе дискуссий получить ответы на животрепещущие вопросы.

Напоследок Евгений слегка нас заинтриговал: «Маленький, но очень важный секрет: на нашем стенде вы увидите то, чего никогда еще „Лаборатория Касперского“ в Казахстане не демонстрировала. Приходите, будет интересно!».