В Казахстане отражено 645 кибератак на госорганы по уязвимости WannaCry

Начавшаяся 12 мая хакерская атака затронула более 100 тысяч организаций в 150 странах.

Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT сообщила об успешном отражении попыток кибератак на информационные системы государственных органов РК и организаций, находящихся под защитой единого шлюза доступа к интернету (ЕШДИ).

График атак за последние 12 часов.

Начавшаяся 12 мая хакерская атака при помощи вируса-вымогателя WannaCry затронула за это время более 100 тысяч организаций в 150 странах. Ранее в понедельник стало известно, что в результате международной атаки вымогателям удалось получить от пользователей выкуп на общую сумму около 42 тысяч долларов (23,5 биткоина).

С 12 по 15 мая 2017 года ЕШДИ было отражено 645 кибератак по уязвимости WannaCry.