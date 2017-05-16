МФЦА подписал меморандум с платформой электронной коммерции Jumore

Стороны договорились о содействии по привлечению инвестиций в проекты «Экономического пояса Шелкового пути».

В Пекине состоялась церемония подписания меморандума между Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) и компанией «Zhejiang „Jumore“ E-commerce Co. Ltd». Стороны договорились о содействии по привлечению прямых инвестиций в проекты, реализуемые в рамках инициативы «Экономический пояс Шелкового пути», и развитию фондового рынка, сообщает Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу центра.

По словам управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова, для МФЦА важен опыт «Jumore», сотрудничающего с более чем 130 странами мира, включая страны G20 и страны вдоль «Экономического пояса Шелкового пути».

«Подключение казахстанских проектов к платформе электронной коммерции „Jumore“, а также опыт и технологические ресурсы этой компании придадут дополнительный импульс для развития МФЦА в качестве финансового хаба», — отметил Кайрат Келимбетов.

Закон о МФЦА, которым закрепляется особый правовой режим на территории центра, был подписан в декабре 2015 года. У финцентра будут особенные налоговый, валютный и визовый режимы, а также особенный режим привлечения иностранной рабочей силы органами и участниками центра. Институты МФЦА, в том числе независимый суд на основе английского права, международный инвестиционный арбитраж, биржа и независимый регулятор начнут функционировать с 1 января 2018 года.