В Кыргызстане началась выдача электронных паспортов с биометрией

С помощью нового документа граждане получат расширенный доступ к качественному электронному обслуживанию.

В Кыргызстане стартовал процесс оформления и выдачи электронных биометрических паспортов. Это первый электронный паспорт в Центральноазиатском регионе, соответствующий требованиям Международной организации гражданской авиации и имеющий соответствующую защиту от подделок, передает Digital Report.

Внедрение биометрических паспортов в Кыргызстане является одним из базовых условий для создания электронного правительства и вхождения страны в цифровое будущее через реализацию инициированного президентом проекта «Таза Коом». С помощью нового документа граждане получат расширенный доступ к качественному электронному обслуживанию, ко всем государственным и муниципальным услугам без необходимости сбора бумажных справок.

В биометрическом паспорте содержатся 19 сведений о гражданине, включая информацию в электронном формате, что позволяет использовать его весь срок действия, не меняя документ при изменении данных, которые будут обновляться автоматически.

«Сейчас возможности чипа, вшитого в паспорт, используются лишь на 30%. Однако в будущем мы планируем задействовать чип на всю мощность, что откроет большие возможности для наших граждан. Будут доступны различные услуги, такие как бесконтактная оплата за проезд в общественном транспорте, пользование банковскими услугами и многое другое. Сейчас время цифровой трансформации, Кыргызстан внедряет технологический проект „Таза коом“ и электронные паспорта будут являться важной составляющей, которая позволит идентифицировать человека при получении электронных услуг», — считает заместитель председателя Госкомитета ИТ и связи Мирлан Омуралиев.

Срок действия паспорта остался прежним — 10 лет, однако электронную цифровую подпись гражданин будет должен обновлять каждые три года. Как отметили в Государственной регистрационной службе, защита ЭЦП, вшитой в паспорт, является более надежной, что позволяет обновлять подпись лишь раз в три года. Ранее ЭЦП было необходимо обновлять каждый год.

Внедрение электронного паспорта является одной из важных ступеней в построении «умного государства», к которому начал стремиться Кыргызстан с этого года. Паспорт будет являться не просто документом, удостоверяющим личность гражданина, но и средством получения государственных услуг.

«Мы хотим отказаться от ненужной бюрократии. То, что можно было получить за 3 месяца, скоро можно будет получить за 1 день. Это избавит нас от длинных очередей, от процесса сбора большого количества документов и справок и от много другого. Электронный биометрический паспорт — это личный кабинет кыргызстанца, через который он сможет быстро и легко получать все государственные услуги», — поделился мнением руководитель аппарата президента КР Сапар Исаков.