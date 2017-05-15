ASTEL увеличил прибыль в первом квартале 2017-го в 8 раз

Ситуация в телекоммуникационном секторе Казахстана остается довольно сложной, но некоторым игрокам рынка удается удивлять аналитиков.

Несмотря на то, что в общем ситуация в телекоммуникационном секторе Казахстана остается довольно сложной, некоторым игрокам рынка удается удивлять аналитиков. Одной из таковых является компания ASTEL, которой удалось увеличить прибыль по итогам первых трех месяцев 2017-го более чем в 8 раз.

Выручка оператора за отчетный период составила 2,33 млрд тенге, что на 47,9% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Несмотря на то, что в консолидированном отчете о совокупном доходе по состоянию на 31 марта 2017 года заметно увеличение себестоимости товаров и услуг (+32,2%), валовая прибыль осталась на позитивной территории, показывая увеличение на 88,3% — до 834 млн тенге. Благотворное влияние на показатель «Прибыль до расходов по подоходному налогу» оказали снизившиеся расходы в первом квартале на реализацию, общие и административные расходы. В итоге, даже несмотря на то, что в компании зафиксировали убыток от курсовой разницы, ASTEL закрывает квартал по этому параметру на позиции 377,4 млн тенге — это, как уже отмечалось, почти в 8 раз больше, чем в первом квартале 2016 года.

Между тем, 2016-й ASTEL закрывает на отметке 1,37 млрд тенге прибыли. Это на 7,7% меньше, чем в 2015 году.