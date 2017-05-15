Logycom в первом квартале 2017 года несколько улучшил свои финансовые результаты

Крупнейшая ИТ-компания Казахстана отчиталась об итогах за первые три месяца 2017-го.

Выручка Logycom составила 4,3 млрд тенге. Это на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Впрочем, этот небольшой рост полностью нивелируется возросшей себестоимостью реализованных товаров и услуг (+8,5%). В итоге, валовая прибыль снизилась с 766 млн тенге до 598 млн тенге (-22%). При этом, в компании также констатируют рост расходов на реализацию товаров и услуг, а также административных расходов. Как следствие — операционная прибыль ожидаемо сократилась до 384,5 млн тенге, что на 23,5% меньше, чем в первом квартале 2016-го.

Прибыль до налогообложения, на которую кардинальным образом повлияли расходы по финансированию (313,5 млн тенге) составила 75,8 млн тенге. Если сравнивать этот показатель с тем, что у Logycom было по состоянию на первый квартал прошлого года, то заметна положительная динамика (+60,7%). Наконец, прибыль после налогообложения составила 60 млн тенге, что более, чем в 2 раза превышает показатели аналогичного периода 2016-го.

Напомним, что компания завершила 2015 год с убытком после налогообложения в размере 1,57 млрд тенге. Ранее — в 2014 году — компания закрыла год с прибылью почти 250 млн тенге. За 9 месяцев 2016-го компания отчиталась о прибыли после налогообложения в размере 560 млн тенге. К сожалению, финансовые результаты по итогам ушедшего года на сайте Казахстанской фондовой биржи опубликованы не были.

Следует отметить, что Logycom начал масштабную трансформацию в 2016 году. Один из самых заметных ее индикаторов — уход с розничного рынка — в компании не видят драйверов для развития собственного ритейла. Сейчас компания почти полностью сфокусировалась на B2B.