Евгений Кочетов возглавил АО «Казконтент»

Даурен Абаев дал новому главе полный карт-бланш.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев представил коллективу АО «Казконтент» нового руководителя — Евгения Кочетова, передает Strategy2050.kz.

«Евгений Кочетов не понаслышке знает работу Казконтента, потому что работал здесь. За недолгое время он набрался опыта в Службе центральных коммуникаций. Теперь он сможет применить этот опыт в Казконтенте. Я уверен, что он справится. Коллектив здесь собрался хороший, достойный. Любые изменения я приму и поддержу в отношении каждого сайта в составе Казконтента. Даю полный карт-бланш», — сказал Даурен Абаев.

Кочетов Евгений Дмитриевич родился 22 апреля 1988 года. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности финансы, Московский государственный университет имени Ломоносова — магистр экономики. Работал экономическим обозревателем портала «Informburo», «Vlast», управляющим директором «Kazakhstan real estate group», руководителем подразделения девелопмента АО «Корпорация «Цесна».

Наряду с этим, министр представил коллективу нового заместителя председателя Марата Игали.

Марат Игали родился 31 августа 1974 года. Окончил Актюбинский педагогический институт по специальности преподаватель истории и географии, Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан — менеджер государственной службы, Алматинский институт экономики и статистики — экономист, Костанайский государственный университет. До нового назначения он возглавлял департамент индустрии туризма МИР РК 23 сентября 2016 года.