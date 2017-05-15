Кселл объявляет о начале эксплуатации Lte Advanced

Сеть 4G+ доступна для абонентов Kcell и Activ в Алматы и Шымкенте.

АО «Кселл» объявило о начале эксплуатации сети 4G+ (Lte Advanced). Абоненты Kcell и Activ в Алматы и Шымкенте уже могут ощутить новую скорость мобильного интернета в своих смартфонах и планшетах.

Главной особенностью LTE-Advanced является агрегация частотных диапазонов 1800 МГц и 800 МГц, что позволяет достигать скорости передачи данных до 2 раза выше, чем в сетях 4G, в зависимости от количества и ширины агрегированных частот. Главным условием доступа к услуге 4G+ является наличие у абонента устройства с поддержкой технологии LTE Advanced, которое суммирует каналы передачи данных в разных частотных диапазонах, обеспечивает низкое время отклика сети и малое энергопотребление батареи абонентского устройства.

«Теперь с 4G+ загрузка „тяжелого“ контента будет проходить за секунды, а рекордная скорость интернет-доступа позволит смотреть фильмы самого высокого качества в режиме онлайн. Стоимость мобильного интернета в сети 4G+ (LTE Advanced) для абонентов Kcell и Activ остается такой же, как в существующих сетях 3G и 4G», - отметили представители АО «Кселл».

В текущем году году сеть 4G+ для абонентов Kcell и Activ появится еще в 9 городах Казахстана. Территорию покрытия нового стандарта можно посмотреть на сайте Kcell.