Расходы на ИТ в Казахстане в 2016 году упали на 17%

При этом госсектор показал еще более сильное падение — почти 42%.

Profit.kz, опираясь на данные Комитета по статистике Республики Казахстан, выяснил, что расходы на информационно-коммуникационные технологии на предприятиях и в государственном секторе республики в 2016 году составили 269,5 млрд тенге. Из этой суммы — 28,6 млрд тенге — это доля госсектора, а 240,9 млрд тенге — это бизнес.

Деградация расходов в сравнении с 2015-м очевидна. Тогда расходы компаний и госсектора на инфокоммуникационные технологии составили 326 млрд тенге, то есть год к году этот показатель снизился на 17,3%. Причем, в госсекторе они упали сильнее — почти на 42%.

Между тем, численность ИТ-специалистов на предприятиях и в госсекторе осталось почти неизменной — 34 тысячи человек.

Парк персональных компьютеров на предприятиях и в госсекторе Казахстана — это более миллиона единиц, точнее — 1,09 млн. Большая часть из них — 74,2% — подключена к интернету.

ИТ-инфраструктура — это 352 дата-центра (12 — в госсекторе), более 55 тысяч серверов (около 5 тысяч в госсекторе), 11 тысяч систем хранения данных (около тысячи в госсекторе).

В исследовании приняло участие почти 107 тысяч компаний и более 8 тысяч учреждений госсектора.