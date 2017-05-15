Лишь 5,5% казахстанцев считают себя опытными пользователями ИКТ

В среднем по республике среди опрошенных респондентов 67,3% используют ПК не менее 1 раза в день.

Profit.kz, опираясь на данные Комитета по статистике Республики Казахстан, выяснил, что в среднем по республике 55,3% опрошенных казахстанцев считают себя обычными пользователями с точки зрения компьютерной грамотности, 21% относят себя к начинающим, 18,2% — вовсе не имеют навыков. Лишь 5,5% заявили, что являются опытными пользователями.

Больше всего опытных пользователей прогнозируемо в Алматы и в Астане, соответственно, 17,9% и 19,2%. Меньше всего — в Костанае и Караганде — в этих городах таких пользователей, соответственно, 1,8% и 2,1%.

Меньше всего казахстанцев, у которых вовсе нет навыков работы с инфокоммуникационными технологиями, проживает в Кызылорде — 4,8% от всех опрошенных респондентов, больше всего в Атырау — таковых там 28,4%. Недалеко от Атырау по этому показателю Жамбыл (26,3%) и Караганда (25,5%).

В Алматы и в Астане таковыми, то есть, не обладающими никакими навыками общения с инфокоммуникационными технологиями, считают себя, соответственно, 13,9% и 7%.

Довольно интересными оказались исследования в области частоты использования персонального компьютера. В среднем по республике среди опрошенных респондентов 67,3% используют ПК не менее 1 раза в день. Причем, наблюдается очень большой разброс по регионам. В Астане, например, таковых почти 100%, в Алматы — 77%. В лидерах также Акмолинская область (78,6%) и Атырау (78%). А вот тех, кто включает свой ПК менее одного раза в неделю больше всего в Жамбыле и Атырау, соответственно, 24,8% и 22,3%.