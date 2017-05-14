Доходы от услуг связи в Казахстане в I квартале 2017 года

Похоже, черная полоса все же заканчивается — анализируем весьма удачный I квартал 2017-го для телекоммуникационного сектора страны.

Отрасль пережила, пожалуй, самое сложное время за всю историю существования с момента обретения независимости Казахстаном. Но, похоже, черная полоса все же заканчивается — анализируем весьма удачный I квартал 2017-го для телекоммуникационного сектора страны.

I квартал 2017-го охарактеризовался несколькими весьма примечательными событиями для отрасли. Например, второй раз за всю историю телекома Казахстана (январь текущего года), доходы от доступа в интернет превысили доходы от мобильной связи — 18,68 млрд тенге против 18,3 млрд тенге. Напомним, что первый раз подобное было зафиксировано по итогам февраля прошлого года. Тогда доходы от голоса составили 16,27 млрд тенге, а доходы от интернета — 16,69 млрд тенге. Текущее положение отличается от того, что мы наблюдали в феврале 2016-го, кардинально — это не разовая ситуация, обусловленная шоком, который испытала экономика Казахстан, а системная, то есть, базирующаяся на смене модели потребления мобильных телекоммуникационных услуг — от голоса к передаче данных.

Поговорим на языке цифр. Доходы от мобильной связи в январе текущего года к январю 2016-го выросли на 5,1%, а доходы от доступа в интернет за этот же период и вовсе на 11,1%. В феврале доходы немного откатились назад, словно испугавшись взятых темпов, но в марте опять перешли в наступление, составив, соответственно, 17,8 млрд тенге (+2,6% год к году) и 18,6 млрд тенге (+8,5% год к году). Но, если с мобильной составляющей и с интернетом все обстоит довольно неплохо, с фиксированной связью как раз наоборот: услуги междугородной и международной телефонной связи, и раньше-то занимавшие очень небольшую долю во всем телекоммуникационном пироге, продолжают падать: с начала года доходы упали более чем на 400 млн тенге. Это означает, что сегмент потерял 16%. Услуги местной телефонной связи тоже падают, правда, не так стремительно.

Весь телеком, к которому мы относим кроме вышеперечисленных сегментов, услуги по передачи данных, услуги по распространению программ и услуги стационарной телефонии (в т.ч. междугороднюю и международную связь), а также прочие телекоммуникационные услуги составил по итогам I квартала 2017-го более 168,3 млрд тенге. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года (165,5 млрд тенге).

Несмотря на не блещущий позитивом февраль, который является традиционно слабым с точки зрения статистики, отрасль взяла хороший старт по итогам I квартала 2017-го, и входит в год с хорошими цифрами. Если текущий год пройдет без «черных лебедей», телеком может установить новые рекорды: экономика показывает признаки оздоровления, а 2018 год так и вообще по прогнозам Национального банка Республики Казахстан может показать давно забытый пятипроцентный рост. Что было бы весьма кстати — в следующем году отрасль будет отмечать 20-летие появления GSM-стандарта в Казахстане. Хорошо бы с фанфарами.