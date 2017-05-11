Умное освещение остается невостребованным в Казахстане

Пока главный тренд — переход на более экономичные светодиодные решения.

Снижение темпов экономического роста оказало влияние на объем рынка светотехники в Казахстане в 2016 году. Однако, несмотря на сокращение финансирования, существенного падения не произошло. Рынок профессионального освещения в Казахстане представлен такими секторами как уличное освещение (37% рынка в 2016 году), офисное освещение (17%), архитектурное освещение (15%), промышленное освещение (12%), спортивное освещение (10%) и освещение в секторе розничного бизнеса (9%). В 2017 году прогнозируется увеличение объема рынка светотехники в Казахстане, при этом ожидается увеличение доли LED-сегмента. В целом по прогнозам рост объема рынка светотехники в Казахстане в 2017 году составит около 5%, после чего вплоть до 2020 года рынок будет демонстрировать незначительное снижение объемов роста до 2%, 1% и 0% в 2018, 2019 и 2020 годах соответственно.

При этом главный тренд сегодня — переход на светодиодное освещение. Так, в 2016 году рост объема рынка LED составил 28%. Это обусловлено высокой энергоэффективностью и долговечностью светодиодных решений. Вплоть до 2020 года рынок будет демонстрировать минимальный рост в денежном выражении. В процентном соотношении динамика роста рынка будет негативной. С 28% в 2016 году до 20% сократится рост в 2017 году, постепенно сокращая рост до 5% к 2020 году.

Сегмент профессионального освещения, по прогнозам, в текущем году продемонстрирует увеличение объема рынка в денежном выражении до 37% (с 33% в 2016 году). Одним из определяющих факторов для этой тенденции является проведение в 2017 году международной выставки Astana EXPO, в рамках подготовки к которой активно развивается строительство качественной офисной и торговой недвижимости. Прогнозируется, что объем рынка в этом сегменте в среднесрочной перспективе будет сохраняться на фоне реализации государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию, в рамках которой предполагается создание новых и развитие действующих производственных мощностей, а также благодаря усовершенствованию логистической инфраструктуры в республике, что предполагает строительство новых и модернизацию существующих дорог. Кроме того, одним из стимуляторов роста рынка профессиональной светотехники стала реализация проекта по замене традиционного освещения на светодиодное в Алматы.

Однако современные решения освещения могут решать куда более интересные задачи, помимо собственно экономии электричества. Интегрируясь с такими ИТ-платформами, как интернет вещей, системы освещения могут стать по-настоящему умными и значительно усилить эффект от их использования. Например, в портфеле компании Philips Lighting есть решения для промышленных объектов (помимо повышения энергоэффективности помогают сократить расходы на эксплуатацию оборудования), ритейла (управляют покупательским поведением) и других отраслей. Но в Казахстане такие решения остаются пока без должного внимания. Хотя та же Philips Lighting работает на нашем рынке с 1994 года и имеет массу реализованных проектов в самых разных областях: от архитектурного освещения таких объектов, как «Байтерек», до спортивного освещения на объектах «Алматы Арена» и «Халык Арена», а также комплексной замены осветительного оборудования на промышленных объектах «Казахмыс», «Арселор Миттал», «Казхром». Заказчики пока делают акцент на решениях, дающих мгновенный эффект экономии электроэнергии и сейчас мы проходим стадию переоснащения световыми приборами. Переход к умным решениям будет следующим шагом.