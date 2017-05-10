В Алматы представили новые флагманы Samsung

Galaxy S8 и Galaxy S8+ уже доступны в казахстанской рознице.

6 мая в ледовом дворце «Алматы Арена» состоялась казахстанская презентация новых смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+. В честь новых флагманов прошел «Фестиваль без границ!» — концерт популярных артистов и музыкальных групп, в котором приняли участие Moldanazar, Ninety One, Егор Крид, IOWA. Программа мероприятия включала различные конкурсы, а кульминацией вечеринки стал розыгрыш смартфонов Galaxy S8. Это стало одной из самых масштабных презентаций новых смартфонов — на мероприятие пришло порядка 19 000 человек.

Представители Samsung Electronics подробно рассказали о преимуществах новинок и продемонстрировали передовые функции смартфонов. Кроме того, в специальных демонстрационных зонах гости презентации смогли ознакомиться с новыми флагманами, а также протестировать панорамную камеру Gear 360 нового поколения, шлем виртуальной реальности Gear VR с джойстиком и ознакомиться с док-станцией Samsung DeX, предназначенной для Galaxy S8 и Galaxy S8+.

Технические характеристики Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+:

— Дисплей: изогнутый с двух сторон 5,8-дюймовый Super AMOLED (2960×1440, 570 ppi)/ 6,2-дюймовый Quad HD+ (2960×1440, 529 ppi)

— Процессор: восьмиядерный 2,33 Ггц, 1,7 Ггц

— Сети: GSM / HSPA / LTE

— Оперативная память: 4 Гб

— Память: 64 Гб, поддержка карт памяти microSD до 256 Гб

— Камера: основная 12 Мп Dual Pixel; фронтальная 8 Мп

— Подключения: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, USB 3.1 Gen 1, Bluetooth v5.0, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, NFC

— Аккумулятор: Li-Ion 3000 мАч/ Li-Ion 3500 мАч

— Размеры и вес: 148,9×68,1×8, 155 г/ 159,5×73,4×8,1, 173 г

Новинки уже поступили в официальную продажу в Казахстане. На выбор покупателей представлено несколько расцветок: черный бриллиант, мистический аметист и желтый топаз.