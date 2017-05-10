Кыргызстан готовится к введению услуги по переносимости номеров

Абоненты смогут поменять оператора и сохранить номер после 1 апреля 2018 года.

Госагентство связи при государственном комитете ИТ и связи РК с 2016 года планировало ввести услугу по переносимости номеров (mobile number portability, MNP), в рамках которой абоненты бы имели возможность сменить оператора мобильной связи, но при этом сохранить свой номер телефона. Однако из-за необходимости подготовить нормативную и техническую базу дата внедрения данной услуги перенеслась на 2 года. Теперь абоненты смогут поменять оператора и сохранить номер только после 1 апреля 2018 года. Соответствующие поправки в закон «Об электрической и почтовой связи» парламент республики принял в третьем чтении 30 марта, передает Digital Report.

На сегодняшний день, по информации Госкомитета ИТ и связи, идет разработка технического задания для операторов. «Вся техническая база у операторов почти готова примерно на 50%. Кроме этого ведутся работы по части интеграции операторов. Это сложный процесс, работу над которым планируем завершить до конца этого года», — пояснил заместитель председателя Госкомитета ИТ и связи Эшмамбет Аматов.

Несмотря на то, что данный процесс требует капиталоемких вложений со стороны операторов связи, на сегодняшний день они занимаются подготовкой технической базы, однако для полной интеграции между всеми операторами необходим независимый орган, считает генеральный директор «Альфа Телеком» (ТМ MegaCom) Азат Базаркулов.

«На сегодняшний день в Кыргызстане действуют три сотовых оператора. Я считаю, что должно быть четвертое независимое лицо, будь то государственный орган или госкомпания, которая бы администрировала данную процедуру. Мы, как операторы связи, будем закупать свое оборудование, и эта организация также будет должна закупить свое оборудование, чтобы интегрировать этот процесс. Мы не можем сами по отдельности это сделать, это нужно делать всем операторам вместе», — сказал Базаркулов.

Однако операторы связи признались, что MNP не сулит им по сути никаких выгод, а только большие финансовые затраты. О каких именно суммах идет речь операторы связи не озвучили, но отметили, что весь процесс может обойтись в миллионы долларов. «Технически это непросто и затратно как по времени, так и по деньгам. Сумма будет зависеть от технического задания, которое разработает регулирующий орган. Эти большие затраты будут лишь для обеспечения чувства комфорта абонентов. По статистике, лишь несколько процентов людей реально поменяли оператора при введении данной услуги», — считает коммерческий директор «Скай Мобайл» (ТМ «Билайн») Тилек Ахматов.

С ним согласен и глава конкурирующей компании «Альфа Телеком». «Мировая практика показывает, что очень малая часть абонентов воспользовалась этой услугой в других странах. Получается, что услуга не оправдывает своих расходов», — отмечает Базаркулов.

Однако ввести услугу смены сотового оператора с сохранением номера все же придется, поскольку того требует Международный союз электросвязи.

«Данную услугу в мире начали вводить более 10 лет назад. Рекомендация по ее внедрению лежит в основе Международного союза электросвязи. Как члены МСЭ мы должны в целях облегчения предоставления услуг населению, предусматривать различные их виды, в том числе переносимость номеров», — утверждает Аматов.

Вместе с тем представитель госкомитета отметил, что на реализацию данного процесса из государственного бюджета средств выделяться не будет. За счет каких именно средств Кыргызстан будет внедрять MNP ­— этот вопрос сейчас прорабатывается госкомитетом.

Коммерческий директор «Скай Мобайл» помимо больших финансовых затрат видит и плюсы MNP для самих операторов связи. «Для компаний плюс будет в том, что тот оператор, который лучше обслуживает абонентов и будет на этом выигрывать. То есть это и риски и возможности, для нас. Риски — потерять клиентов, возможности — приобрести новых», — отметил Ахматов.