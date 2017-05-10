В Узбекистане будут отслеживать данные пользователей публичных точек Wi-Fi

Владельцев общественных точек беспроводного доступа в интернет в Узбекистане обяжут идентифицировать пользователей и письменно подавать данные провайдеру услуг.

В Узбекистане, согласно новому проекту закона «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан», который размещен на портале СОВАЗ для общественного обсуждения, владелец публичной точки Wi-Fi будут вправе отслеживать данные своих пользователей, а также письменно уведомлять провайдера услуг «о начале и завершении эксплуатации публичной точки беспроводного доступа с использованием процедуры идентификации пользователей», передает Digital Report.

Каждый пользователь общественной точки Wi-Fi будет идентифицирован с помощью определения MAC-адреса устройства и абонентского номера мобильной телефонной связи физического лица. Законопроект направлен на оказание содействия правоохранительным органам при проведении оперативно-разыскной деятельности — при соответствующем запросе с их стороны владельцы публичных точек доступа к интернету и провайдеры связи обязаны предоставлять информацию о клиентах.