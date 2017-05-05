Казахстанский рынок мобильных телефонов: итоги 2016 года

По итогам года смартфоны заняли более 85% рынка мобильных телефонов.

Согласно данным IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, по итогам 2016 года рынок мобильных телефонов в Казахстане показал один из лучших результатов среди других продуктов рынка ИТ. По отношению к предыдущему году в количественном выражении рынок вырос на 16,1%, в денежном выражении (доллары США) сократился на 2,1%.

Лидирующую позицию среди брендов, как и в 2015 году, занимает Samsung, доля бренда составила более половины рынка мобильных телефонов. В тройку лидеров также входят Apple и LG.

«На казахстанском рынке мобильных телефонов огромную роль играет статус бренда, именно поэтому в противовес мировым тенденциям продажи Apple в Казахстане практически не падают, лишь демонстрируют сезонные колебания от квартала к кварталу. Samsung уверенно держит свои позиции благодаря достаточно большому диапазону моделей от бюджетных до самых дорогих, что отвечает спросу в любом ценовом сегменте», — говорит Алена Кизуб, аналитик IDC в Центральной Азии.

Китайские бренды, такие как ZTE, Meizu и Xiaomi, увеличили долю рынка, отвоевав еще 3,5% в 2016 году, прежде всего, за счет лидеров. Индийский бренд Micromax, не присутствовавший на казахстанском рынке в 2015 году, в 2016 году занял 4% рынка. По мнению аналитиков, Micromax популярен среди потребителей в связи с более дешевыми LTE устройствами. Спрос на данный бренд в ближайшем будущем будет стабилен. В категории кнопочных телефонов бренд практически стал лидером, заняв более 20%.

По итогам года смартфоны заняли более 85% рынка мобильных телефонов. Средняя цена за смартфон — $247, за обычный мобильный телефон — около $20. Ценовой сегмент до 100$ сократился более чем на 7%, в противовес этому сегмент от 100$ до 300$ увеличился по сравнению с 2015 годом почти в 2 раза. Сегмент дорогих мобильных телефонов от 500$ сократился до 15,6%.

«Несмотря на умеренное укрепление, курс тенге к доллару США по-прежнему в два раза ниже, чем в начале 2015 года. Потребители, однако, демонстрируют готовность платить больше в местной валюте, чтобы получить желаемые устройства — средняя цена смартфонов в долларах США практически вернулась к докризисным показателям 2014 года. В количественном выражении казахстанский рынок мобильных телефонов почти вышел на уровень 2014 года, продемонстрировав более существенный рост, чем другие сегменты ИТ-рынка», — резюмирует Алена Кизуб.