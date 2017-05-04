Банки сворачивают кредитование телеком-сектора

За 3 месяца 2017 года объем кредитов отрасли сократился на 20%, а выдача новых кредитов уменьшилась более чем в 2 раза.

Банки активно сокращают свои позиции в телекоммуникационном секторе — за 3 месяца текущего года объем кредитов, предоставленных предприятиям отрасли, уменьшился сразу на 20%, до 119 миллиардов тенге. Местные кредиторы оценивают перспективы отрасли достаточно пессимистично. По мнению аналитиков Finprom, этим размышлениям дают соответствующую пищу производственные итоги 2016 года — за год физический объем оказанных предприятиями связи услуг сократился на 0,4%. При этом темпы выпуска в отрасли показывали планомерное замедление, начиная с 2013 года.

Сокращение кредитования отрасли в текущем году наблюдается как по длинным займам, так и по коротким. За январь-март объем долгосрочных кредитов предприятиям связи уменьшился на 17%, или на 18 миллиардов тенге. Объем займов, сроком менее 1 года, за этот же период сократился на 25%, или на 11 миллиардов тенге. Всего за 3 месяца телеком-организациям было выдано новых кредитов на сумму чуть более 5 миллиардов тенге — это более чем в 2 раза меньше объема выдачи за аналогичный период 2016 года.

Профиль отраслевого ссудного портфеля также сигнализирует об определенных рисках — с начала текущего года доля неработающих кредитов увеличилась с 3,4% до 4,6%. В том числе доля просрочек по долгосрочным займам выросла за 3 месяца до 5,7% с 4,2%, по краткосрочным — до 1,8% с 1,4%.

Уменьшение кредитной поддержки телеком-сектора может затормозить определенные процессы при реализации плана Третьей модернизации в Казахстане, где цифровизации экономики уделяется центральное место. Правительству поручено в текущем году разработать программу «Цифровой Казахстан», обеспечить развитие коммуникаций, повсеместный доступ к оптоволоконной инфраструктуре. Кроме того, правительство также должно создать на базе одного из объектов ЭКСПО-2017 международный технопарк IT-стартапов, с необходимой инфраструктурой и условиями, включая налоговые льготы, упрощенные визовый и трудовой режимы.